Gattuso può gioire: ecco il colpo da novanta che tutta la Serie A avrebbe voluto

Si accende il mercato per il Valencia di Gennaro Gattuso: il club spagnolo è vicinissimo ad un vero e proprio colpaccio.

L’ex allenatore di Milan e Napoli è pronto ad accogliere un top player per il suo Valencia: la trattativa sta per entrare nel vivo.

Dopo uno stop di un anno, Gattuso è tornato in panchina accettando la proposta del Valencia, club spagnolo che da anni non vive più i momenti d’oro del passato.

La stagione è iniziata con la vittoria sul Girona grazie al gol di Soler, ma alla seconda giornata è arrivata la prima sconfitta in casa del Bilbao. Il prossimo impegno sarà dei più difficili, visto che l’Atletico Madrid farà visita al Mestalla.

Nel frattempo, però, si pensa anche al mercato: l’allenatore vuole dei rinforzi per ambire a qualcosa di importante durante la stagione. La società lo ha già parzialmente accontentato, ma il grande colpo è alle porte.

Valencia, top player in arrivo per Gattuso: trattativa alla fase finale

Il Valencia vuole tornare in alto e per farlo si è affidato a Gattuso. La dirigenza si fida dell’allenatore italiano e ha lavorato per accontentarlo sul mercato.

Per ora, gli spagnoli hanno puntato su un pallino dell’ex Napoli come Castillejo oltre che su giovani interessanti come Samuel Lino e Nico Gonzalez, arrivati in prestito rispettivamente da Atletico Madrid e Barcellona.

Il mercato, però, non è finito. Il prossimo obiettivo è il ritorno di Bryan Gil in prestito dal Tottenham: lo spagnolo piaceva anche alla Samp, ma la possibilità di tornare al Mestalla ha prevalso su tutto.

Infine, è pronto il grande colpo ad effetto: Edinson Cavani.

L’attaccante è attualmente svincolato dopo due anni passati con la maglia del Manchester United. La Salernitana lo aveva sognato a giugno, ma il Matador ha sempre espresso il desiderio di vivere un’esperienza in Spagna.

Inizialmente accostato al Villarreal, ora sembra essere molto vicino al Valencia, che però deve prima sfoltire il reparto offensivo.

A fargli spazio potrebbe essere proprio un altro uruguaiano come Maxi Gomez, più indietro nelle gerarchie rispetto ad Hugo Duro e nel mirino del Fenerbahce.

Al momento Cavani si trova in Spagna insieme alla famiglia, segno del fatto che il trasferimento sia ormai imminente: Gattuso lo aspetta a braccia aperte e lo stesso Matador non vede l’ora di mettersi in gioco nel campionato spagnolo. Secondo diverse indiscrezioni, mancherebbero pochi giorni alla firma sul contratto.