Dazn al via il rimborso, ecco come ottenerlo velocemente per intero

Dazn, è iniziata la procedure per il rimborso ai clienti che abbiano vissuto disservizi in occasione della prima giornata di Serie A. Gli ultimi e importanti aggiornamenti.

Siamo ormai entrati nella nuova stagione, destinata a infiammare i cuori dei tifosi fino al prossimo mese di maggio ma al contempo ad essere caratterizzata per un’impostazione squisitamente singolare. Dopo i primi due mesi di calcio giocato, i campionati si arresteranno fino al nuovo anno, per permettere l’organizzazione del non poco atteso, ma al contempo discusso mondiale in Qatar. A quest’ultimo, come ricorderete, non parteciperà l’Italia ma avrà, come già accaduto, una certa ingerenza sui piani degli stessi club e dei giocatori.

La sua caduta in medias res costringerà infatti staff e calciatori a lavorare in modo diverso da un punto di vista fisico, al fine di arrivare alla competizione nel miglior modo possibile e preparati per poter disputare una serie di partite cadute fino a quattro anni fa in un momento totalmente diverso della stagione. Restando sulla questione Dazn, però, come dicevamo, ci sono stati diversi disservizi in grado di catalizzare non poche polemiche e discussioni.

Rimborso Dazn, iniziata la procedura rimborsi: modalità, tempistiche e cifre

L’allusione è chiaramente a quanto accaduto due settimane fa, in occasione della prima giornata di Serie A e, in particolar modo, durante la fruizione dei posticipi di domenica 14 agosto, Salernitana-Roma e Spezia-Empoli. Tantissimi i clienti impossibilitati ad accedere al servizio e, soprattutto, costretti a seguire le gare tramite un link provvisorio generato nemmeno troppo tempestivamente dall’ormai nota piattaforma streaming.

Il proseguimento della storia è stato poi un susseguirsi di posizioni e pensieri, nonché di ricerche tempestive per una soluzione definitiva sia sul fronte streaming che su quello rimborso. La strada del risarcimento è apparsa fin da subito come l’unica percorribile per poter di fatto scusarsi in seguito ad un disservizio importante e che ha interessato quasi universalmente la platea pagante. Su tale fronte, giungono significative novità riguardanti tempi e modalità.

Smaltite infatti le burocrazie inizialmente previste, con accredito immediato sui conti correnti associati alle mail che risultino aver fruito delle gare in questione attraverso il su citato link emergenziale, senza il ricorso a strade cavillose e di lunga percorrenza. A ciò si aggiunga un altro fattore ancora più importante. Al 25% previsto contrattualmente per il rimborso, si aggiungerà un ulteriore 25% corrispondente ad una sorta di “pegno” per la negata possibilità di seguire gli eventi di due domeniche fa.

In base all’abbonamento sottoscritto, ci sarà dunque un risarcimento di 10 o 20 euro, corrispondenti dunque all’esatta metà del canone mensile, dipendente dalla tipologia di abbonamento sottoscritto. La pratica ha avuto inizio lunedì 23 agosto e proseguirà per le prossime due settimane. Per il benestare di tutti, a patto che non succeda più.