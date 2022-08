Juventus, è già caos in spogliatoio: Allegri resta in silenzio, ma c’è tensione

Siamo solo all’inizio della stagione ma in casa Juventus non si respira un buon clima: nonostante i tentativi di Allegri il problema è sotto gli occhi di tutti, ecco cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni.

Il deludente pareggio per 0-0 contro la Sampdoria ha fatto riemergere vecchi fantasmi che sembravano essere svaniti dopo il grande calciomercato di quest’estate.

Sono passate solamente due giornate di campionato ma la tensione in casa Juventus è ormai palese a tutti. Nonostante gli arrivi di giocatori molto importanti come Bremer, Pogba, Di Maria e Kostic, la squadra bianconera ha già manifestato molti dei problemi che avevano caratterizzato la passata stagione. La vittoria per 3-0 all’esordio contro il Sassuolo è infatti già stata cancellata dalla brutta prestazione fornita dagli uomini di Allegri a Marassi contro la Sampdoria.

Malgrado la grande differenza di valori tecnici tra le due rose la Juventus non è riuscita a imporre il proprio gioco e a creare occasioni. Hanno fatto poi ancora più arrabbiare i tifosi le parole dell’allenatore nel post partita, che non ha voluto ammettere le evidenti difficoltà della squadra. I social sono letteralmente impazziti: una parte chiede l’esonero di Allegri, un’altra ulteriori acquisti di livello.

Nel mirino della dirigenza ci sono un attaccante che possa agire da viceVlahovic e un centrocampista in grado di dettare i tempi. I nomi più gettonati sono quelli di uno tra Milik e Depay davanti e quello di Paredes in mezzo al campo. Soprattutto per arrivare all’argentino del PSG la Juventus ha però bisogno almeno di una cessione, e il candidato principale fino a qualche giorno fa sembrava uno solo: Adrien Rabiot.

Rabiot verso la permanenza: che cosa succede ora?

Il centrocampista era a un passo dalla sua nuova avventura in Premier League al Manchester United, ma a un cero punto la trattativa è saltata. Il motivo sarebbe da imputare alle richieste economiche della madre e procuratrice del calciatore, Veronique Rabiot, giudicate “oscene” dai dirigenti inglesi. Per questo motivo il francese rimarrà con tutta probabilità a Torino e la maglia da titolare indossata contro la Sampdoria va in questa direzione. Ma chi sarà ora il sacrificato?

Oltre ad Arthur infatti, messo fuori rosa già dall’inizio della stagione, potrebbe lasciare la Juventus a breve anche un altro centrocampista: Denis Zakaria. Il giocatore è rimasto per tutti i 90 minuti in panchina a Marassi e ciò potrebbe rappresentare un chiaro indizio di mercato. Roma e Monaco sono pronte a investire, motivo per cui la dirigenza bianconera avrebbe scelto di rinunciare proprio a lui.

Nonostante sia arrivato appena nello scorso mercato di gennaio, lo svizzero è già pronto a lasciare Torino per far spazio a quel giocatore che tutti stanno aspettando, Massimiliano Allegri in primis: Leandro Paredes.