Inzaghi non si accontenta, vuole di più: l’obiettivo è a pochissimi passi

L’Inter, dopo il buon inizio di campionato, è alla ricerca dell’ultimo tassello per completare la rosa di Simone Inzaghi. La trattativa è alle battute finali.

I nerazzurri cercano un difensore centrale per completare il reparto arretrato: la dirigenza ha in mente un obiettivo ben chiaro.

L’Inter è stata protagonista di un buon inizio di stagione: dopo la complicata vittoria ottenuta col Lecce, è arrivato un convincente 3-0 a San Siro contro lo Spezia. Il prossimo impegno rappresenterà un vero e proprio esame di maturità: ci sarà la complicata sfida a Roma contro la Lazio.

La dirigenza, nel frattempo, sarà al lavoro per completare la rosa di Inzaghi: dopo un giugno molto movimentato con cinque nuovi innesti e un luglio passato a trattare le cessioni, è arrivato il momento di mettere a segno l’ultimo colpo. Come noto, l’allenatore si aspetta un difensore centrale che possa far da riserva a De Vrij: dopo l’addio di Ranocchia, infatti, la casella è rimasta vuota.

Inter, obiettivo difensore: Inzaghi lo aspetta con ansia

L’Inter ha inseguito a lungo un difensore: Bremer. Nonostante la lunghissima trattativa, il brasiliano è poi approdato alla Juve. Il mancato arrivo dell’ex Torino ha poi portato alla permanenza di Skriniar, agevolata dal fatto che il PSG non sia mai andato oltre ai €50 milioni più bonus come offerta.

Ora, però, Inzaghi chiede a gran voce un rinforzo per il reparto arretrato.

L’allenatore interista ha dichiarato più volte di aver bisogno di un altro centrale dopo l’addio di Ranocchia. La dirigenza è al lavoro per accontentarlo, ma non è da escludere che si arrivi a fine mercato per giungere ad una conclusione. L’Inter, infatti, vuole ponderare al meglio questa scelta poiché, per ora, ha tre alternative fra cui scegliere: Chalobah, Acerbi e Akanji.

La prima scelta dei nerazzurri è il centrale del Chelsea che, secondo diverse indiscrezioni, Lukaku avrebbe raccomandato in prima persona. I Blues sono disposti a cederlo in prestito secco oneroso, ma vorrebbero almeno €2 milioni. L’Inter vorrebbe percorrere questa strada, ma solo senza un indennizzo. A complicare la trattativa potrebbe esserci anche lo stesso Chalobah, che per lasciare Londra vorrebbe la garanzia di avere continuità in campo: Inzaghi non potrebbe garantirgliela, poiché il suo ruolo sarebbe quello di vice-De Vrij.

Pista decisamente più percorribile sarebbe quella che porta ad Acerbi. Il giocatore vuole lasciare la Lazio a tutti i costi e i biancocelesti hanno aperto al prestito. Il suo agente Federico Pastorello ha incontrato la dirigenza e, di fatto, si è giunti ad un accordo di massima che andrebbe solo definito. L’ex Sassuolo non è la priorità dei nerazzurri, ma rappresenta un’occasione già bloccata da cogliere negli ultimi giorni di mercato come soluzione in extremis.

Molto complicato, invece, arrivare ad Akanji. Il Dortmund lo valuta almeno €15 milioni pur essendo in scadenza di contratto. Affinché diventi una possibilità, il giocatore dovrebbe rinnovare con i gialloneri e il club tedesco dovrebbe accettare di lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Scenario che, almeno ad oggi, risulta alquanto improbabile.