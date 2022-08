Spalletti critico su Kvara: la polemica accende l’ira dei tifosi partenopei

Dopo la grande vittoria del Napoli ai danni del Monza Spalletti parla in maniera critica di Kvara nonostante la grande prestazione del georgiano. I tifosi non ci stanno e sul web esplode la polemica.

Il Napoli ha iniziato alla grande il campionato mettendo a referto due vittorie segnando in totale la bellezza di 9 gol e subendone appena 2 nella prima partita stagionale.

Un 2-5 rifilato all’Hellas Verona allo Stadio Marcantonio Bentegodi e un netto 4-0 rifilato invece davanti al proprio pubblico alla neo-promossa Monza, che non è ancora riuscita a trovare i primi punti della sua storia nel massimo campionato italiano.

Chi si è distinto in maniera particolare nelle prime due giornate di campionato è stato proprio il neo acquisto azzurro Kvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano ha preso a tutti gli effetti il posto lasciato vacante da Lorenzo Insigne, riuscendo a mettere a referto già tre gol e un assist.

Il primo gol è arrivato con un colpo di testa dopo un bell’inserimento alle spalle di Osimhen su cross di Lozano. Nella stessa partita ha servito una palla splendida a Zielinski per il nuovo vantaggio del Napoli, che nel frattempo era stato raggiunto dai gialloblu.

Nel secondo match i gol sono due perle. Un tiro a giro degno del miglior Insigne e un sinistro secco dopo un bel dribbling a fare fuori i difensori della squadra lombarda che hanno fatto subito breccia nei cuori dei tifosi partenopei. Mai nessuno nella storia quasi centenaria del Napoli era riuscito ad esordire in questo modo.

Grande tensione per lui

Nonostante la grandissima prestazione al termine della partita il tecnico Luciano Spalletti ha qualcosa da ridire sull’atteggiamento del nuovo arrivato: “Kvara ha delle buone qualità, sa fare uno contro uno e vedere la porta. Sa calciare di destro e di sinistro. Ma anche oggi prima della partita era molto teso, ha dovuto fare stretching. È bene però che abbia trovato questi gol per trovare la tranquillità”

Una tensione quella sottolineata da Spalletti che non è stata vista minimamente dai tifosi partenopei, che si sono invece goduti una prestazione sopra le righe di un giocatore che sembra avere tutte le carte in regola per diventare un autentico fuoriclasse.

Kvicha vuole smentire il proprio tecnico e regalare altre perle ai tifosi del Napoli, che già pregustano un campionato sopra le righe grazie al nuovo arrivato e si sfregano le mani per un giocatore che ha già quintuplicato il proprio valore dopo appena 180′ di campionato.