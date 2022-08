Cavani scioglie la riserva: arrivato in città con la sua famiglia, è festa

Dopo essersi svincolato a parametro zero dal Manchester United il calciatore uruguagio sembra aver scelto la sua prossima destinazione.

Il Matador Cavani è pronto a ricominciare e dopo aver detto addio al Manchester United sembra aver raggiunto l’accordo per restare ancora in Europa.

Quella con i Red Devils non è stata certamente un’esperienza indimenticabile, complice qualche problema fisico di troppo subito dal classe ’85 ma anche il momento di crisi della squadra inglese, che l’anno scorso sembrava aver iniziato bene una stagione conclusa poi al settimo posto della classifica di Premier League. Cavani lascia Manchester senza aver conquistato alcun trofeo e dopo aver giocato 59 partite e aver segnato 19 gol.

A differenza del suo connazionale e coetaneo Luis Suarez, che dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid ha deciso di tornare in patria per vestire la maglia del club che l’ha lanciato, il Nacional Montevideo, Cavani non si sente ancora pronto a questo passo e ha deciso che anche la sua prossima esperienza sarà in uno dei top campionati europei.

Da qualche giorno il Matador è infatti atterrato a Madrid dove dovrà prendere una decisione definitiva sul suo prossimo club, che con ogni probabilità sarà un club di Liga.

Lotta a due per il centravanti

L’ex PSG e Napoli è infatti conteso da almeno due club spagnoli, il Villarreal di Unai Emery, impegnato nei preliminari di Conference League contro l’Hajduk Spalato dopo aver vinto per 4-2 la gara d’andata, e il Valencia di Rino Gattuso.

Al momento è proprio la squadra dell’allenatore italiano ad essere in vantaggio nella trattativa, con un accordo di massima già trovato con il giocatore e con la sola necessità di fare spazio al Matador andando a piazzare l’esubero Marcos André, che sembra però non convinto della destinazione Rayo Vallecano col quale il Valencia ha già un accordo.

Più indietro nelle gerarchie c’è anche il Nizza, che dopo aver provato invano a prendere Andrea Belotti, svincolato dal Torino e ancora senza squadra, sembra essere interessato a riportare in Francia l’uruguagio.

Approdare al Valencia rappresenterebbe per Cavani la prima esperienza in Liga, aggiungendo un altro importante tassello al quadro dei top 5 campionati europei, avendo giocato in Serie A con le maglie di Palermo e Napoli, in Ligue 1 con quella del Paris Saint-Germain, unico club con cui ha vinto un campionato in Europa vincendone addirittura sei, e in Premier League all’Old Trafford con il Manchester United.