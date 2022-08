Insigne e la replica social a Kvara, botta e risposta scatena la furia dei tifosi azzurri: ecco le immagini

Sta facendo discutere in casa Napoli il botta e risposta sui social tra Insigne e Kvaratskhelia, con l’ex capitano azzurro che ha fatto infuriare i tifosi partenopei con un’uscita tutt’altro che felice: ecco cosa è successo.

Dopo un calciomercato molto discusso, gli uomini di Spalletti hanno iniziato alla grande il campionato con due vittorie convincenti nel gioco e nel risultato.

Se c’è una squadra di Serie A che in questo inizio di stagione ha impressionato più delle altre è sicuramente il Napoli. I partenopei, nonostante le critiche per gli addii di alcuni giocatori importanti come Koulibaly, Insigne e Mertens, hanno mandato un grande segnale alle altre big in queste prime due uscite.

Uno dei maggiori protagonisti delle vittorie per 2-5 contro il Verona e per 4-0 contro il Monza è stato proprio un nuovo acquisto: Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano, già autore di tre gol e un assist, ha fin da subito avuto un grande impatto con il campionato italiano grazie alla sua velocità e alla sua tecnica. I tifosi napoletani hanno già dimenticato il loro ex capitano, convinti di avere tra le mani un potenziale fuoriclasse.

In effetti Kvaratskhelia, in soli 180 minuti, lo ha superato per quello che riguarda una statistica: i gol su azione. L’attaccante di Frattamaggiore in tutta la scorsa stagione ha infatti messo sì a segno 11 reti in Serie A, ma di queste ben 9 sono arrivate su calcio di rigore. Infastidito forse dai paragoni, Insigne si è reso così protagonista di una querelle social con il georgiano: ecco cosa è successo.

Le frecciate non sono casuali: rapporto rovinato definitivamente?

Dopo il fantastico gol di Kvaratskhelia contro il Monza, Insigne ha pubblicato nelle sue storie di Instagram il video del suo famoso “tiraggir” contro la Lazio nel 2021 che contribuì alla vittoria per 5-2 dei partenopei. Qualche ora dopo invece il georgiano ha postato una foto dello stadio Maradona con la didascalia “Home”. Una notizia che non avrebbe nulla di eclatante, se non che subito dopo è arrivata casualmente la risposta dell’ex capitano.

Insigne ha infatti replicato con un’immagine molto simile, però dello stadio del Toronto, con la stessa scritta. Una provocazione che chiaramente non è passata inosservata scatenando la rabbia dei tifosi. Queste uscite, unita alla scelta dei soldi del Canada piuttosto che all’amore di Napoli, potrebbero aver rotto definitivamente un rapporto che doveva concludersi in maniera differente.

Per il popolo partenopeo Insigne ormai rappresenta il passato. In città c’è un nuovo idolo, che dovrà dimostrare di meritare tutto l’affetto che sta ricevendo in queste prime settimane della sua nuova avventura.