Giulia De Lellis, scende in campo contro gli haters | “Vergognatevi”

Ad aiutare l’amica, l’influencer Chiara Nasti che ora è in attesa di un bambino, è scesa in campo anche Giulia De Lellis, che ha letteralmente preso di petto gli haters della “collega”. Le sue parole sono state “molto incisive”.

Da quando è in dolce attesa, Chiara Nasti una fashion blogger molto conosciuta nel mondo del web, fa i conti con i leoni da tastiera che non perdono l’occasione per criticarla.

A intervenire in sua difesa nelle scorse ore, ci ha pensato Giulia De Lellis, lasciandosi andare a un duro sfogo sui social.

La De Lellis ha espresso la sua vicinanza alla collega, con un post in cui ha invitato i gli haters a smettere di tormentarla. Ovviamente usando il suo modo colorito di scrivere.

Giulia De Lellis, scende in campo contro gli haters. Cosa ha scritto

L’influencer Chiara Nasti da quando ha annunciato sui social di aspettare un figlio dal fidanzato Mattia Zaccagni, non fa altro che leggere critiche nei suoi confronti. A difenderla è stata Giulia De Lellis, invitando gli hater a smetterla: “Ma la finite di rompere le p***e a questa ragazza? Da quando è rimasta incinta tutti si permettono di vomitarle addosso la qualunque. Ma come vi permettete? Si sta facendo la sua vita, la sua famiglia, senza infastidire il prossimo, senza cattiveria o altro”. Nel suo lungo sfogo ha poi aggiunto: “Può piacere o no, ma questo non vi dà il diritto di insultare lei in questo modo, tantomeno suo figlio che non è ancora nato! Mi chiedo che problemi avete, pensate a migliore i vostri giorni che tanto i suoi non li peggiorate di certo. Mi fa schifo come vivete, come parlate, vergognatevi!”.

Giulia De Lellis e l’attacco da Dayane Mello

La scorsa settimana, lei stessa aveva subito un attacco da Dayane Mello. Sotto un post in cui mostrava una foto truccata e una senza trucco, per parlare dei miglioramenti rispetto al periodo in cui soffriva di acne. La popolare modella di origini brasiliane, dopo aver letto questo post, non ha voluto affatto complimentarsi con l’influenceer, ma anzi ha colto la palla al balzo per sferrarle un bell’attacco:

Ha rivelato di pensare che il discorso fatto dalla De Lellis, fosse semplicemente una strumentalizzazione. “Bel discorso strumentalizzato per pura pubblicità, ma poi vive nel trucco facendosi photoshop… Quando si fanno questi discorsi bisogna poi essere e fare veramente così…”