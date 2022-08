Totty Blasy, capitolo finale | Prime anticipazioni sul “divorzio dell’anno”

Sta per arrivare il capitolo finale della separazione che ha tenuto banco per tutta l’estate, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasy. Oggi si vengono a conoscenza dei primi accordi sul divorzio dei due.

Come svela Dagospia infatti a breve inizieranno gli incontri per il divorzio. Proprio il noto portale ha raccontato i primi dettagli su quello che dovrebbe accadere.

Stando a quanto si legge sembrerebbe che Totti voglia concludere il tutto nel minor tempo possibile, cosa che potrebbe accadere se non dovessero esserci complicazioni.

Totty Blasy, capitolo finale. Come finiranno le cose?

Da quanto si legge in merito:“Il primo incontro tra le parti, se tutti collaboreranno, potrebbe svolgersi già giovedì 1° settembre. Al più tardi lunedì 5, per entrare nel vivo intorno a metà mese. Se Francesco Totti e Ilary Blasi troveranno un accordo totale, la questione potrebbe risolversi in fretta, in via consensuale. Se invece dovessero sorgere contrasti e problemi, ipotesi questa non improbabile, la separazione diventerebbe giudiziale, approdando in Tribunale, con il rischio di durare fino a tre anni. Il desiderio di Francesco Totti è che il tutto avvenga senza ulteriore clamore mediatico. Anche se la vacanza super-social di Ilary, che ha postato ogni cosa su Instagram, mostrandosi tutt’altro che affranta per la fine di un amore ventennale, non promette bene. Idem dicasi per i ripetuti scoop del settimanale “Chi” sui presunti incontri clandestini di Francesco con Noemi Bocchi”. In attesa degli incontri per il divorzio, per le prossime settimane Ilary Blasi e Francesco Totti dovranno comunque condividere la villa in cui hanno vissuto fino a questo momento con i loro tre figli. Pare però, sempre come svela Dagospia, che l’ex calciatore non sia più disposto a passare come il solo colpevole della fine del matrimonio e che a breve, possa arrivare una sua reazione.

Totti non ci sta e vorrebbe dire a tutti la sua

Finora Totti, che descrivono come “molto sereno e in pace non sé stesso“, impegnato a fare il bravo papà, ha fatto finta di nulla. Si è assentato dal social, ha sopportato (malvolentieri) tutti i pettegolezzi, abilmente indirizzati spesso in un’unica direzione.

Ma non sarebbe disposto a porgere l’”altra guancia” all’infinito. A passare come il solo colpevole della triste fine di un matrimonio durato 17 anni. E se provocato ancora, potrebbe reagire. Si legge su Dagospia.