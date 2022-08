Meghan Markle, che flop: così il grande pubblico ha voltato le spalle alla Duchessa

Ha fatto molto discutere il podcast realizzato da Meghan Markle, attirando diverse polemiche ed anche critiche da parte degli ascoltatori, ecco gli argomenti trattati dalla Duchessa e la reazione dell’opinione pubblica.

Aveva promesso di dare voce alle donne Meghan Markle, da sempre molto attiva sugli argomenti attinenti al mondo femminile, con cui si è spesso spesa, così come altre battaglie condotte in prima persona.

Specialmente da quando ha lasciato la Famiglia Reale in compagnia del marito di Harry, l’ex attrice si è potuta permettere maggiori libertà da un punto di vista dell’immagine e non solo.

Come nel caso dell’ultima iniziativa, quella riguardante il podcast da lei stessa creato, intitolato Archetypes, con lo scopo di discutere del tema delle ambizioni da parte delle donne ma nella sua concezione negativa.

Gli argomenti trattatati

Durante il podcast, la Duchessa ha affrontato l’argomento delle ambizioni, mettendo in luce la sua esperienza, in modo particolare da quando ha conosciuto Harry ha dovuto affrontare la lotta per rimanere in alto. La realizzazione è avvenuta tramite Spotify, servizio musicale con offerte on demand in streaming di cui i Duchi di Sussex hanno di recente firmato un ricco accordo.

Insieme a lei la campionessa di tennis Serena Williams, ormai prossima all’addio agonistico, la sportiva ha sottolineato dalla sua amica come in questo momento ci sia l’importanza di essere madre prima di tutto.

Quali reazioni su Archetypes

Ci si aspettava da tale intervento qualche sbilanciamento in più della Williams, in particolare sulla pressione di dover stare sempre in alto nel suo sport, ed anche quando è intervenuto il marito Harry, il quale si è limitato ad un semplice saluto alla moglie ed alla tennista.

Alla fine, dagli ascoltatori il podcast è risultato essere un’occasione sprecata, a parte il racconto di Meghan Markle quando ha parlato di un incendio per cui suo figlio Archie ha rischiato la vita e dove la Duchessa non è potuta arrivare ad aiutarlo, in quanto doveva essere presente ad un incontro ufficiale. Per il reso è stato sottolineato come l’argomento sulle ambizioni delle donne si sia limitato agli aspetti della vita sua e non delle persone comuni, questa la principale critica mossa a tale idea.