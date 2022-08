Ilary Blasi è pronta a raccontare tutta la verità: l’esclusiva intervista verità

Cosa sta accadendo in questi giorni tra Francesco Totti e Ilary Blasi? La conduttrice rilascerà davvero un’intervista sulla sua separazione? Cerchiamo di capire meglio.

Non si arresta l’onda mediatica dopo l’annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. L’ex numero dieci della Nazionale e della Roma è stato beccato a San Felice Circeo con Noemi Bocchi, in alcuni nuovi scatti pubblicati dal settimanale Chi di Alfonso Signorini.

La relazione tra i due sembra proseguire a gonfie vele, anche se cercano di mantenere un basso profilo entrambi. Nei giorni scorsi è circolato un rumors circa un presunto accordo tra Francesco Totti e Noemi Bocchi: i due ufficializzeranno la loro storia d’amore soltanto dopo la separazione.

Ilary Blasi concederà un’intervista?

Nella sua consueta rubrica sul settimanale Oggi, il giornalista Alberto Dandolo ha parlato della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi e, in particolare, della famosa intervista che la conduttrice potrebbe rilasciare nelle prossime settimane. Si è parlato con insistenza di un’intervista negli studi di Verissimo, ospite dell’amica di sempre Silvia Toffanin, ma anche di ospitata presso gli studi de Le Belve con Francesca Fagnani. A quanto pare però, la presentatrice de L’Isola dei Famosi, coscia del periodo dura che l’attende a causa della battaglia legale, starebbe prendendo tempo.

Scrive Dandolo: “E’ assai dubbiosa se accettare o meno l’invito della sua amica Silvia Toffanin a rivelare tutta la sua verità in esclusiva a Verissimo”. E ancora: “Le persone più vicine alla Blasi, a partire dalla sua agente, stanno spingendo affinché si concretizzi l’ospitata Tv”. Al momento, dunque, non ci sono novità in merito. Ma, nei giorni scorsi, l’amico di sempre di Francesco Totti, Alex Nuccettelli, ha rivelato che anche l’ex Capitano sarebbe pronto a parlare dopo settimane di silenzi. Staremo a vedere.

Cosa accadrà nelle prossime settimane

Al momento, sia Francesco Totti che Ilary Blasi, sono lontani da Roma. A settembre, però, inizierà la battaglia legale tra i due: sul tavolo, non solo immobili, ma anche quote societarie, azioni e tanto altro. Negli anni, l’ex calciatore e la conduttrice, hanno costruito un vero e proprio impero economico.

Intanto, stando sempre ai rumors, Ilary Blasi potrebbe davvero trasferirsi a Milano in pianta stabile. Del resto, la conduttrice, lavora da anni a Cologno Monzese. Staremo a vedere.