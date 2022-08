Harry e Meghan, il grande annuncio dei Duchi del Sussex: la famiglia si allarga!

I Duchi del Sussex, il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle, hanno dato il benvenuto ad un nuovo membro della famiglia: ecco chi è.

In questi giorni – diciamo, più del solito – i Duchi del Sussex sono sotto i riflettori dei tabloid britannici. Queste settimane, e le prossime, erano già state annunciate come caldissime dal momento che numerosi sono i progetti messi in campo dalla Duchessa Meghan Markle e dal Principe Harry.

Alcuni giorni fa, Meghan Markle ha debuttato con il suo nuovo podcast pubblicato sulla piattaforma Spotify, dal tilo Archetypes, che potrebbe rivelazioni incredibili sulla coppia reale. Nella prima puntata, ad esempio, la Duchessa ha parlato per la prima volta di quando il piccolo Principino Archie ha rischiato la vita a causa di un incendio.

Ma non è tutto, dicevamo. Entro la fine dell’anno sarà pronto anche il primo libro autobiografico del Principe Harry, che parlerà degli eventi più importanti della sua vita. Tirerà in ballo altri membri Windsor come fatto nella famosa intervista con Oprah Winfrey? Staremo a vedere.

La famiglia si allarga

Intanto, come racconta la stampa britannica, i Duchi del Sussex hanno accolto un nuovo membro della famiglia. Si tratta di un cagnolino, un beagle di sette anni salvato recentemente insieme ad altri 4mila esemplari in Virginia. Meghan Markle e il Principe Harry hanno deciso dunque di adottarlo. Stando a quanto si legge sulla stampa d’oltremanica, il cagnolino si chiama Mamma Mia, nome scelto dal precedente proprietario.

Nella villa dei Sussex a Montecito, in California, ci sono già due cani: Guy, un altro beagle e Pula, un labrador nero: i due hanno viaggiato da Londra agli Stati Uniti.

I prossimi impegni

Al netto delle voci su presunte crisi delle scorse settimane, il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle presto convoleranno in seconde nozze. Il grande evento – che si terrà in California – sarà soltanto per pochi intimi e non è chiaro se si saranno membri della Famiglia Reale.

La cerimonia, inoltre, sarà ripresa dalle telecamere di Netflix, dal momento che il colosso dello streaming – contrariamente a quanto si vociferava – non ha abbandonato il progetto di un documentario sui Duchi del Sussex.