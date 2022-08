Guanciale o pancetta? Lo slogan che si trasforma in meme

Il segretario del Pd, Enrico Letta ha scelto di ironizzare sul manifesto parodia che gira sui social in cui si chiede agli utenti di scegliere tra la carbonara con pancetta o guanciale.

“Guanciale o pancetta?”. Recita così un manifesto parodia che sta girando sui social in cui si domanda agli utenti di fare una scelta tra la carbonara “con pancetta o con guanciale”. Il segretario del Pd, Enrico Letta, ha a sua volta ironizzato twittando:«Guanciale tutta la vita».

L’ironia è riferita ai manifesti diffusi dal Partito Democratico, in cui si contrappongono i valori del Pd e quelli della destra. Per capirci meglio, una sorta di aut aut, “o noi, o gli altri”, da cui il segretario ha attinto per la propria campagna elettorale.

Tale campagna, da alcuni giorni, vede sui social post con card bicolori, come ad esempio, nella parte nera del post, le proposte avanzate dalla destra, mentre nella parte rossa, le proposte fatte dalla sinistra, e lì c’è anche rappresentato il volto di Letta. A completare il post elettorale, l’hashtag: #Scegli.

E quindi, la scelta da fare è fra discriminazioni e diritti, oppure tra Putin e l’Europa, condoni ed evasori, ecc. Poi la parodia: in nero la pancetta, in rosso il guanciale, con la foto di Letta. Parodia della campagna elettorale del Pd firmata da Pasta & Rivoluzione.

Letta ha ripostato la parodia condividendola sui suoi social, e in neanche un paio di ore sotto al post sono apparsi 2.500 commenti, 1800 condivisioni, 2.400 like. Poi ha scritto:«Guanciale tutta la vita».

Matteo Salvini ha anche ricondiviso il meme di Letta e ha invece modificato la domanda in “Vado in Francia o resto in Italia?”, riferendosi a quando Letta era alla direzione di un Istituto di Studi Politici a Parigi. Il leader della Lega ha pure aggiunto un altro commento:«Dopo il 25 settembre (giorno in cui si andrà a votare, ndr) cosa farai? Letta, scegli. Anzi, scegliamo noi»

Riprende il meme pure Calenda, scrivendo negli spazi:“Per la Nato, contro la Nato” e poi #Scegli. A lasciare le risposte più pepate sono gli utenti, che commentano:«Va bene parlare anche alla pancia del Paese, ma con giudizio, mi raccomando», oppure c’è chi avanza proposte dello stesso genere di “Guanciale o pancetta” con invece “Brioche o Cornetto“, o “Con panna o senza“.