Irama: finita la sua storia d’amore con Victoria | Il cantante è tornato single

L’amore è un sentimento imprevedibile, un portatore sano di gioia e felicità che, da un momento all’altro, può trasformarsi in qualcosa che fa soffrire. Quest’estate le coppie che sono “scoppiate” sono state tante, ed ecco, a tal proposito, cosa è emerso dalle ultime indiscrezioni sulla storia d’amore tra il cantante Irama e la modella e influencer Victoria Stella Doritou.

Irama, classe 1995, è un giovane artista del mondo dello spettacolo italiano, la cui attuale popolarità è da ricondurre principalmente alla vittoria di una delle passate edizioni del talent show Amici di Maria De Filippi. Da allora, lo spirito guida del cantante – il cui vero nome è Filippo Maria Fanti – è stata la sua musica.

Fin da subito, grazie al suo talento, i brani del cantante hanno riscosso enormi successi, e i suoi innumerevoli fan non perdono mai occasione di seguirlo nei numerosi tour e concerti che lo vedono protagonista. Nonostante la notorietà raggiunta e i suoi quasi due milioni di follower su Instagram, però, Filippo ha sempre preferito tenere la sua vita privata lontana dalle luci dei riflettori, motivo per il quale ha sempre vissuto le sue esperienze personali, storie d’amore comprese, con il massimo riserbo.

È noto, tuttavia, che Irama è sentimentalmente legato dal 2019 alla modella e influencer di origine greca Victoria Stella Doritou, con la quale convive da circa due anni. I due ragazzi, data la loro riservatezza, non hanno mai ostentato il loro amore sui social, ma è stato proprio su tali piattaforme che, nelle ultime ore, è stata lanciata l’indiscrezione inerente alla fine della loro relazione. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Irama e Victoria si sono lasciati?

L’account Instagram “thepipol_gossip”, nelle ultime ore, ha pubblicato un post in cui ha annunciato la fine della storia d’amore tra il cantante Irama e la sua fidanzata, Victoria Stella Doritou. Ecco, dunque, cosa è emerso dall’indiscrezione lanciata dalla suddetta pagina di gossip: “Quando Irama aveva incrociato lo sguardo di Victoria, ai tempi, oltre due anni e mezzo fa, era ancora ‘in love’ con Giulia De Lellis. Ma il cantante, in quel viaggio e incontro a Parigi, dinanzi alla modella ha perso la testa. Da quel momento Irama e Victoria sono diventati una coppia. Due anni e mezzo d’amore (non social, ma reale), una convivenza; oggi, però, la parola fine. I due quest’estate non sono mai stati insieme. Lui, in tour ora a Miami, lei in vacanza prima con gli amici e poi con la famiglia a Vienna. Titoli di coda per un’estate fatta di addii (troppi), e pochi ti amo”. Né Irama né Victoria, al momento, hanno confermato o confutato la notizia.

Perché è finita?

Come precedentemente accennato, Irama e la sua (ex) fidanzata non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione sull’indiscrezione inerente alla rottura, motivo per il quale non si conoscono neanche le ragioni per le quali la loro storia sarebbe giunta al capolinea.

L’unico “indizio” disponibile risiede in un’intervista rilasciata di recente a Il Messaggero dal cantante, durante la quale ha rivelato l’intenzione di lasciare l’Italia per un po’, con lo scopo di far conoscere la sua musica anche all’estero.