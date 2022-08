Ilary Blasi, l’appello disperato della conduttrice: “Aiutatemi”

La conduttrice de L’Isola dei Famosi Ilary Blasi sui social: il suo gatto Alfio si è smarrito a Sabaudia. Ecco le sue parole.

In queste settimane, Francesco Totti, che ha continuato a scegliere la via del basso profilo, sta trascorrendo le vacanze nella storica residenza di famiglia a Sabaudia. A pochi km di distanza, a San Felice al Circeo, invece, si trova Noemi Bocchi.

Dopo giorni di rumors e della nuova coppia che ha provato in tutti i modi a non farsi beccare insieme, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati paparazzati dal settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. La loro storia, dunque, continua anche se i due avrebbero raggiunto un accordo: non ufficializzeranno la relazione sino all’avvenuta separazione dall’ex Capitano con Ilary Blasi.

La conduttrice, invece, ha viaggiato molto in questo mese, forse anche per cercare di evitare l’onda mediatica. Ilary Blasi, dopo Tanzania, la stessa Sabaudia, il Trentino è giunta in Croazia in compagnia di sua figlia Isabel.

L’appello di Ilary Blasi

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre 2,1milioni di followers – Ilary Blasi ha lanciato un accorato appello a tutti i suoi fan. La conduttrice de L’Isola dei Famosi ha scritto: “Aiutatemi a ritrovare Alfio li mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia”. Molti hanno fatto notare che, proprio in queste settimane, nel Comune sul litorale laziale, si trova Francesco Totti. Ovviamente non sappiamo cosa sia accaduto, ma i due avranno parlato della vicenda? Chissà.

I primi contatti

Nei primi giorni di settembre, Ilary Blasi e Francesco Totti inizieranno a discutere di quello che sarà l’accordo per la separazione dei beni dei due. Stiamo parlando di un vero impero: azioni, quote societarie, immobili. Negli anni, la coppia d’oro del mondo dello spettacolo nostrano ha costruito un enorme fortuna.

In questi giorni, stando ai rumors di alcuni media, l’ex capitano della Roma e la conduttrice – o forse i loro legali – avrebbero già avviato i primi contatti per evitare una battaglia legale che potrebbe durare a lungo e sfiancare entrambi. Nei prossimi giorni sapremo di più.