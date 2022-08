Anna Tatangelo, lo scatto in spiaggia è troppo audace: il bikini fatica a trattenere le sue forme

Lo scatto della cantante di Sora, conduttrice di Scene da un matrimonio, è diventato subito virale: Anna Tatangelo è in forma mozzafiato.

Lei è una delle cantanti, conduttrici e star della tv più amate dal grande pubblico. Lo scorso anno ha debuttato su Canale 5 alla conduzione con il programma Scene da un matrimonio. Una scommessa certamente vinta da Cologno Monzese. Stiamo parlando chiaramente di Anna Tatangelo.

L’ex compagna di Gigi D’Alessio, ormai è uno dei volti nuovi di spicco di casa Mediaset. Anna Tatangelo, in poche puntate del nuovo show, ha saputo certamente conquistare gli scettici, con garbo, professionalità ed eleganza.

In queste settimane, la cantante di Sora si sta godendo le vacanze prima di tornare negli studi a settembre. Con la mancata conferma di All Together Now – condotto da Michelle Hunziker su Canale 5 – dove Anna Tatangelo ha ricoperto il ruolo di giudice, si aprono altri scenari per lei.

Lo scatto di Anna Tatangelo

In un post pubblicato in alcune stories sul suo account Instagram ufficiale – dove vanta oltre quasi 2milioni di followers – Anna Tatangelo ha stregato i social. La conduttrice di Scene da un matrimonio si è mostrata in tutta la sua bellezza in spiaggia. Il bikini nero fatica a contenere le sue forme: la cantante è in forma mozzafiato.

La storia d’amore con Livio Cori

Nei mesi scorsi erano circolate insistenti voci di una presunta crisi tra Anna Tatangelo e Livio Cori. A dar man forte a questi rumors anche le parole del rapper partenopeo. Forse una crisi tra i due c’è stata, ma di sicuro i due hanno saputo superarla e in maniera brillante. Oggi la loro storia d’amore procede a gonfie vele, per la gioia di entrambi.

Per Anna Tatangelo e Livio Cori, infatti, si parla di grande passo: i due, stando alle indiscrezioni, sarebbero pronti a coronare il loro amore con le nozze. Nei giorni scorsi, inoltre, la cantante ha sfoggiato un nuovo e bellissimo anello ma, al momento mancano conferme in tal senso. Gli amici della coppia giurano però che i due sarebbero pronti. Magari l’anno prossimo? Staremo a vedere.