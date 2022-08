Fedez, come sta a 5 mesi dall’intervento? “Non che prima lo facessi ma…”

Da un momento all’altro tutto può cambiare, sia in bene sia in male. Questo, purtroppo, Fedez lo ha imparato sulla sua pelle, a causa della diagnosi di un raro tumore al pancreas a soli 32 anni di età. Ad oggi, fortunatamente, il cantante sta bene, e ha raccontato ai suoi follower non solo come si sente a soli cinque mesi dall’intervento subito, ma anche come è cambiato il rapporto con sua moglie, Chiara Ferragni, dopo la malattia.

Non è mai facile metabolizzare una diagnosi di tumore, specie se ricevuta a poco più di 30 anni. A Fedez, però, questo è successo, e nonostante la paura, è riuscito ad affrontare quel tragico periodo con tutta la forza di cui dispone, e con l’indispensabile supporto della sua famiglia.

Poco dopo aver scoperto la malattia, Federico Lucia (questo il vero nome del cantante) si è sottoposto a un lungo e delicato intervento che, per fortuna, ha dato i risultati sperati. I medici, infatti, sono riusciti ad asportare la massa tumorale, e dopo alcuni giorni di osservazione, Fedez è potuto tornare a casa e affrontare il periodo di convalescenza circondato dall’amore dei suoi cari, di sua moglie e dei suoi due bambini.

A soli cinque mesi dall’intervento Federico ha ripreso in mano la sua vita, seppur con alcune accortezze che, da adesso in poi, dovrà seguire. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

La quiete dopo la tempesta

Fedez è sempre stato molto trasparente con i suoi fan, e ha scelto di condividere con loro, tramite social, tutte le fasi della sua malattia: dalla diagnosi, all’intervento, fino al post operatorio. Ad oggi sono passati cinque mesi dall’operazione per l’asportazione del tumore, e alla domanda di uno dei suoi follower che gli ha chiesto se dopo la malattia ha iniziato ad avere problemi di diabete, Federico ha risposto quanto segue: “Fortunatamente no. Devo, però, sempre controllare la glicemia e stare attento all’alimentazione. Non posso più fare il pazzerello con cibi e alcol. Non che prima lo facessi. Mi mancano diversi organi e un pezzo di intestino, per questo ogni volta che vado al bagno è una festa. Ma quel che più conta è che ora vada tutto per il meglio. Sto bene, a settembre ho delle visite di controllo, ma sto molto bene e spero di stare bene a lungo”.

Il sostegno di Chiara Ferragni

Federico, come tutti saprete, è sposato con l’imprenditrice Chiara Ferragni, con la quale è diventato papà di Leone e Vittoria. Chiara, nel periodo della malattia, non ha mai lasciato la sua mano, e gli è stata vicino in ogni fase di quel delicato percorso.

Ecco, a tal proposito, quali sono state le parole di Fedez rilasciate nel corso di una recente intervista per Vanity Fair: “Quando accade un avvenimento come questo comprendi che la tua sofferenza è quasi minore rispetto a quella di chi sta al tuo fianco e fa di tutto per non farla trapelare, per nasconderla, pur di supportarti e di darti la carica. Un evento del genere non può che fortificare un rapporto. Io non ho dubbi: quello che ci è accaduto ha rafforzato in maniera granitica il nostro rapporto”.