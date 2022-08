Ballando con le Stelle, colpo di scena: Simone Di Pasquale torna nel programma di Milly Carlucci

Manca poco più di un mese al ritorno in tv del talent show di Rai Uno Ballando con le stelle. Sono settimane che sul celebre programma continuano a rincorrersi rumors e indiscrezioni, ma finalmente una nota rivista settimanale ha rivelato tutto quello che c’è da sapere a riguardo, anche sul ruolo che ricoprirà il ballerino Simone Di Pasquale.

Da segnare sul calendario: l’8 ottobre avrà ufficialmente inizio la diciassettesima edizione di Ballando con le stelle, con Milly Carlucci sempre in veste di instancabile conduttrice. Negli anni, grazie a tale programma, abbiamo avuto modo di conoscere moltissime stelle del mondo della danza, tra cui il ballerino Simone Di Pasquale.

Simone, classe 1978, è stato uno dei pilastri del talent show di Rai Uno per ben sedici edizioni, dal 2005 – anno in cui ha vinto in coppia con Hoara Borselli – fino al 2021. L’anno scorso, tuttavia, con grande rammarico di tutti – telespettatori e colleghi – Di Pasquale ha annunciato che quello sarebbe stato il suo ultimo anno da insegnante di danza della trasmissione… e così sarà.

Per la gioia di tutti gli appassionati di Ballando, però, c’è una bellissima notizia: Simone continuerà a far parte della trasmissione. L’unica differenza? Un ruolo diverso da quello di ballerino professionista. Ecco, a tal proposito, tutto quello che c’è da sapere.

Il nuovo ruolo di Simone Di Pasquale

“Non avrei potuto sperare in un modo migliore per concludere questo mio rapporto durato sedici anni con tutti voi. Un rapporto che non finisce qui… ma che si trasforma.” Sono state queste le parole con le quali, tramite il suo profilo Instagram, Simone Di Pasquale si è congedato sui social dal suo ruolo di insegnante di danza di Ballando con le stelle. Come da lui stesso affermato, il suo ruolo all’interno del programma sarebbe cambiato e, di recente, Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato in che modo. Stando a quanto si legge sul settimanale, infatti, Simone farà parte della giuria popolare del talent, affiancato da Sara Di Vaira, anch’essa ex insegnante, e Rossella Erra. Non è mai stato un “addio”, dunque, quello di Simone Di Pasquale, ma solamente un “arrivederci”; la fine di un’esperienza e l’inizio di un’altra.

Grandi ritorni; nuovi arrivi e un fantastico cast

Il nuovo ruolo di Simone Di Pasquale, però, non è l’unica novità prevista per la diciassettesima edizione di Ballando con le stelle. Sempre Tv Sorrisi e Canzoni, infatti, ha rivelato che assisteremo al grande ritorno nel parterre degli insegnanti di Veera Kinnunen e Angelo Madonia, e all’arrivo di cinque nuovi ballerini professionisti: Simone Casulo; Roly Maden; Pasquale La Rocca; Moreno Porcu e Simone Arena.

Il settimanale, inoltre, ha svelato anche i nomi dei tredici concorrenti ufficiali in gara: Luisella Costamagna; Alex Di Giorgio; Giampiero Mughini; Gabriel Garko; Dario Cassini; Iva Zanicchi; Enrico Montesano; Lorenzo Biagiarelli; Marta Flavi; Paola Barale; Rosanna Banfi; Ema Stokholma e Alessandro Egger.