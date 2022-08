Tomaso Trussardi, dopo la fine del matrimonio con la Hunziker rivoluziona il look: capelli diversi, irriconoscibile

Il Ceo del noto brand di moda, Tomaso Trussardi, dopo la fine del matrimonio con Michelle Hunziker ha cambiato il suo look: eccolo in questi scatti.

Tomaso Trussardi, Ceo dell’omonimo brand di famiglia di moda noto in tutto il mondo e vanto italiano della moda, è uno degli imprenditori e manager più famosi del Paese. Questo anche grazie alle copertine patinate conquistate con il matrimonio con la conduttrice Mediaset Michelle Hunziker.

La presentatrice svizzera e il manager bergamasco si sono conosciuti nel 2011: due anni dopo, il 10 ottobre, è nata la loro primogenita, Sole, mentre nel 2014 sono convolati a nozze nel Palazzo della Ragione di Bergamo. Nel 2015 è nata la loro secondogenita, Celeste.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno comunicato la fine del loro matrimonio nel gennaio 2022. Da quanto si apprende – ma come testimoniano anche post social – i due sono rimasti in buoni rapporti.

Lo scatto di Tomaso Trussardi

In una serie di scatti pubblicati sul suo account Instagram ufficiale, Tomaso Trussardi si è mostrato in compagnia di amici in vacanza in Trentino Alto-Adige. Il Ceo del noto brand di moda si sta godendo qualche giorno sulle Dolomiti prima di tornare a Bergamo ad inizio settembre. Ma, tra gli scatti, come vediamo, c’è anche uno in cui si vede l’ex marito di Michelle Hunziker con una capigliatura totalmente diversa. I fan hanno particolarmente apprezzato i ricci di Trussardi. E voi?

L’ex coppia oggi

Dopo la fine della relazione con Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi – al netto di diversi rumors – sembrerebbe essere ancora single. Il Ceo del noto brand, già molto riservato sulla sua vita privata, non è stato paparazzato ma in dolce compagnia in questi mesi.

Michelle Hunziker, come sappiamo, ha avuto invece una relazione durata vari mesi con Giovanni Angiolini, medico ed ex gieffino, che sarebbe però terminata qualche giorno fa.