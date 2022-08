Charlene di Monaco, chi è la donna del passato di Alberto che insidia la Principessa

Ad alimentare le voci di crisi tra la Principessa Charlene e suo marito il Principe Alberto di Monaco ci sarebbe una donna, ecco di chi si tratterebbe e quali sono le novità in merito sul loro rapporto.

Ristabilita nella salute, dopo il lungo ciclo di cure a cui è stata sottoposta per risolvere alcuni problemi, Charlene Wittstock ha fatto ritorno da pochi mesi a Montecarlo, partecipando in modo progressivo agli impegni istituzionali previsti.

Un ritorno gradito per la famiglia dopo il suo periodo trascorso in Svizzera per curare la grave infezione, ma le indiscrezioni vicine al Principato sono ritornate nuovamente a galla, in particolare sul rapporto con il marito non tra i migliori da quando la coppia sta insieme.

I due si conobbero nel 2006 ed un lustro dopo, a pochi mesi dall’annuncio ufficiale, si sposarono. Le vicende legate però ad Alberto continuano però a tormentare la stabilità della coppia, in quanto vi sarebbe una donna a mettere il bastone tra le ruote sul loro legame.

Di chi si tratterebbe

Oltre alla cognata Caroline, con cui i rapporti sono da tempo tesi, Charlene deve convivere con l’ombra di un’altra donna e si tratterebbe di una ex di suo marito, vale a dire Nicole Coste.

La donna conobbe Alberto alla fine degli anni ’90 quando lei era hostess, e pur essendo una coppia mai resa ufficiale, i due ebbero un figlio di nome Alexander, riconosciuto dal futuro sovrano del Principato solo due anni dopo la sua nascita.

Le ultime novità sulla vicenda

Proprio il figlio avuto, mantiene costanti i rapporti tra i due, e l’ex hostess ha dichiarato in una recente intervista di adorare molto i monegaschi e di essere legata ancora al Principe per via di Alexander, mentre lo scorso marzo ha inviato una profonda lettera di auguri per il compleanno del Principe, non passato inosservato ai media.

Secondo diversi tabloid il rapporto tra Alberto e la sua ex sarebbero migliorati anche troppo negli ultimi tempi, ma si tratterebbe sempre di voci, anche se di certo non porterebbero ulteriore serenità a Charlene ed alla stabilità di coppia dei Reali.