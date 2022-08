Simona Branchetti, che imbarazzo: incalzata dall’ospite sulla sua vita privata

In una delle puntate di Morning News, la conduttrice Simona Branchetti è stata particolarmente incalzata durante la diretta tv, ecco cosa è accaduto negli studi del programma televisivo.

Da alcuni anni, Simona Branchetti è diventata uno dei volti principali di Canale 5, e dopo gli esordi a Sky, nella rete ammiraglia Mediaset ha iniziato dapprima come giornalista, fino a condurre l’edizione mattutina e poi diurna del telegiornale, per poi avere l’esperienza nel mondo dell’intrattenimento.

Nell’estate del 2021 è stata infatti scelta come conduttrice a Morning News, nell’edizione stagionale di Mattino Cinque, condotto da Federica Panicucci nel resto dell’anno, mentre durante la pausa natalizia gli era stata concessa anche la guida della versione pomeridiana, vale a dire Pomeriggio Cinque News della D’Urso.

Per la seconda stagione di fila è stata confermata a MN, mentre riguardo la sua vita privata, archiviata la sua storia ed il suo matrimonio con Carlo Longari lo scorso anno, il suo nome è stato associato da diverse riviste a quelle di Andrea Ruggieri, parlamentare ormai in uscita alle prossime elezioni.

Gli ultimi avvenimenti in trasmissione

A svelare la notizia è stato per primo il settimanale Chi, avvistando i due insieme. Tale indiscrezione non è passata inosservata agli altri quotidiani ed anche in tv, ed essendo Morning News un talk dove si trattano anche argomenti di cronaca rosa, qualcuno è intervenuto a tal proposito.

Tra gli ospiti, la giornalista Caterina Collovati ha approfittato della situazione e chiesto cosa stava accadendo alla presentatrice, la quale si è mostrata in imbarazzo per la domanda posta nei suoi confronti.

La sua reazione

Sulla presunta love story tra la conduttrice e giornalista con il politico, la diretta interessata ha escluso categoricamente alla Collovati ed agli altri ospiti in studio, particolarmente interessati alla vicenda, di escludere categoricamente come ci possa essere qualcosa, nonostante le notizie circolate in questi giorni, precisando come tra lui e Ruggieri vi sia una semplice amicizia.

Ricordiamo come lo stesso Andrea Ruggieri si sia da poco lasciato con la nota showgirl Anna Falchi, e proprio sulla fine di questa storia Simona Branchetti ha risposto in questo modo: “Sembravano una bella coppia ma sorvoliamo“.