In questa estate contraddistinta da matrimoni falliti e coppie scoppiate, si è vociferata aria di crisi anche tra Laura Chiatti e Marco Bocci. A quanto pare però le cose non stanno proprio così

I rumors degli ultimi giorni parlavano di matrimonio in piena crisi con l’imminente separazione dei due attori amatissimi dal pubblico, ed invece nulla di tutto questo è vero.

I due infatti, sono stati immortalati dai fotografi insieme ai loro due figli, Pablo ed Enea nella spiaggia di Ansedonia in Toscana, sono apparsi più complici ed in sintonia che mai.

Bocci Chiatti, crisi superata, ora tra i due scoppia…

La coppia sta insieme da diversi anni ed è sposata dal 2014. Lei, attrice di cinema e televisione, dopo la nascita dei figli ha rallentato con il suo lavoro, lui invece, oltre ad essere un volto amato delle fiction di Canale5 soprattutto per il ruolo del vicequestore Domenico Calcaterra nella serie TV Squadra antimafia è stato anche giudice nel talent Amici di Maria De Filippi nel 2018. L’attrice di recente ha ammesso in maniera molto schietta che, come in tutte le coppie, anche nella loro ci sono state delle turbolenze ma hanno saputo superarle brillantemente. E nei giorni scorsi a riprova che la crisi è stata superata, è arrivata la dedica a Marco Bocci sui social da parte della Chiatti: “Trovare l’amore è come avere un piccolo angolo di paradiso in cui brillare, una casa dove tornare. Alcuni la chiamano fortuna. Io la chiamo te”.

Alla fine scatta…

Ma non solo, durante la loro giornata al mare, tra le tante foto scattate dai paparazzi, a testimoniare la loro ritrovata armonia, scatta anche un travolgente bacio che i due si sono scambiati.

Insomma, nonostante questa estate 2022 più di altre sia contraddistinta da separazioni e divorzi, i due sono riusciti a superare la crisi e tenere unita la loro splendida famiglia.