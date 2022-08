Fabrizio Corona senza freni | Attacca Elodie, Iannone e su Milly Carlucci…

Nonostante i suoi guai, Fabrizio Corona non perde mai la verve e per quanto riguarda i commenti ai gossip estivi non è secondo a nessuno. Non poteva perdere l’occasione d commentare la coppia dell’estate formata da Elodie e Iannone. Ma anche su Milly Carlucci ha qualcosa da dire…

La cantante Elodie e il pilota Andrea Iannone nei giorni scorsi, sono stati pizzicati assieme in Costa Smeralda e a Lugano, città svizzera dove vive il centauro.

Chi Magazine ha sussurrato che tra i due è scattato qualcosa postando anche foto insieme. Insomma, pare che lo scenario non sia quello di una semplice amicizia.

I diretti interessati, per il momento, preferiscono starsene zitti e non hanno né confermato né smentito la frequentazione.

Fabrizio Corona senza freni. Le sue parole taglienti

Chi invece non se ne è stato in silenzio è stato Corona, che su Instagram, ha speso qualche parola sulla presunta nuova coppia. Ha pubblicato sul suo profilo la foto del settimanale Chi che vede Elodie e Andrea Iannone vicini, in barca. “Non sapevo di essermi fidanzato con Elodie” ha scritto sottto, aggiungendo “Cosplayer”, parola inglese che solitamente viene utilizzato per indicare le persone che si travestono, per interpretare un personaggio di fantasia. Una battuta che inevitabilmente rimanda alla sua somiglianza con Iannone. Sulla questione il gossip ha tenuto banco parecchio negli anni scorsi, soprattutto quando Belen Rodriguez si fidanzò con il pilota dopo aver vissuto una intensa love story con Fabrizio. Non contento, ha anche parlato di Milly Carlucci a proposito del cast di “Ballando con le Stelle” dove quasi sicuramente sarà presente il fidanzato di Selvaggia Lucarelli, Lorenzo Biagiarelli. E tra la Lucarelli e Fabrizio non è mai corso buon sangue. Per questo Corona non poteva perdere l’occasione per lanciare una frecciatina alla sua “nemica”.

La stoccata alla Lucarelli

“Tutte persone molto interessanti”, ha esordito Fabrizio per poi affondare il colpo: “Ma il fidanzato della Lucarelli (senza nome, cioè, è questo) rappresenta il ritorno del vecchio gossip stile GF. Contenuti privati esterni richiamati all’interno, nascosti da contenuti culturali perché viaggiano. Hanno gatti, una casa da setta satanica e sono di sinistra radical chic. Troppo poveri per una serie su Amazon”. Figuriamoci cosa posterà quando inizierà la trasmissione.