Ex corteggiatore di Uomini e Donne arrestato per un grave reato | La reazione di Maria De Filippi

Un caso spinoso entra nella famiglia di Uomini e Donne. Un ragazzo che aveva partecipato al dating è stato arrestato con l’accusa di violenza carnale. La risposta di Maria De Filippi per fare chiarezza sulla vicenda.

Nelle scorse ore, il popolare programma Uomini e Donne è stato portato alla ribalta da un caso spinoso di cronaca giudiziaria.

Alcune testate nazionali hanno scritto dell’arresto di Leoluca Granata, ragazzo di 20 anni condannato a 5 anni di reclusione per violenza sessuale.

Ma la cosa che è stata sottolineata è il fatto che il ragazzo ha partecipato al dating show di Maria De Filippi come tronista. Ma le cose non stanno proprio così e la conduttrice ha voluto fare chiarezza per fugare ogni dubbio.

Ex corteggiatore di Uomini e Donne arrestato per un grave reato. Il chiarimento dell’equivoco

Tramite una nota di Betty Soldati, capo ufficio stampa del programma e amica della De Filippi, sono state chiarite alcune inesattezze. Granata, 20enne di Maranello (Modena), è stato arrestato per un episodio accaduto il 26 settembre a Lugano. Il ragazzo, assieme ad altri due amici, ha conosciuto una ragazza all’uscita di una discoteca. Questa ha accettato di salire in casa dei tre. A questo punto le versioni fornite divergono. Secondo il padre e la madre di Leoluca c’è stato un rapporto consenziente: “Nostro figlio è innocente, nel corso delle indagini è emersa una lunga serie di contraddizioni”. Per la ragazza, invece, i tre giovani l’avrebbero costretta a ripetuti rapporti contro il suo volere. Il tribunale svizzero ha dato ragione alla donna. Ma in tutto questo cosa c’entra il programma? Nulla anche perché il ragazzo non è mai stato un tronista bensì un corteggiatore, come viene spiegato nella nota:

“Nota da parte del produttore di Uomini e Donne dove si evince che Leoluca Granata ha partecipato come corteggiatore ad una sola puntata del talk Uomini e Donne dove è stato inquadrato per circa 1 minuto e poi è stato subito eliminato dalla tronista.

Grazie Betti Soldati”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Soldati (@bettysold)

Anche la Ferilli ha detto la sua

Sotto al post è intervenuta anche Sabrina Ferilli, amica di Maria De Filippi. “Giusto! Ma poi pure se uno fosse stato per 10 stagioni in trasmissione che cambierebbe?! Cioè“, ha scritto l’attrice romana.

Ma non è proprio così, perché se un ex tronista venisse arrestato per violenza potrebbe essere minata la credibilità del programma per quel che riguarda la scelta dei suoi protagonisti. Anche se non si tratta certo di questo caso.