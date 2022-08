Famiglia Reale, dove hanno studiato? Le università frequentate da William e Kate

Anche sotto il profilo degli studi la Famiglia Reale è diventata esigente, ecco dove hanno studiato ed in quali università sono stati William e Kate, oltre agli altri componenti della Royal Family.

Far parte di una Monarchia impone regole ferree in tema di protocolli e programmi a cui adempiere, non è immune da tutto questo avere una cultura di base molto alta ed un livello di studi adeguato per essere all’altezza della situazione.

Per lungo tempo, però, non vi era stato bisogno da parte dei Reali britannici di accedere alle facoltà universitarie, in quanto gli studi avvenivano direttamente in Palazzo, ma con il Principe Carlo tali abitudini sono radicalmente cambiate.

Da allora, i componenti vari della Famiglia Reale hanno approfondito i loro studi in varie Università, ognuno dei quali iscrivendosi a Facoltà inerenti al loro percorso da intraprendere. ecco chi è stato coinvolto in tal senso.

Scelta di Carlo e dei suoi figli

Ad aprire la tradizione fu Carlo, il primogenito della Regina Elisabetta scelse il Trinity College di Cambridge, dove frequentò il Corso di Antropologia, Architettura e Storia, ottenendo nel 1970 la tanto sospirata Laurea.

Per quanto concerne i suoi figli, William si iscrisse alla St.Andrews, cambiandogli la vita anche a livello familiare, in quanto ebbe modo di conoscere in tale università la sua futura moglie Kate Middleton, anche se lui optò per il Master in Geografia e lei scelse Storia dell’Arte. Diverso il percorso del fratello Harry, il quale dopo essersi diplomato al College di Eton, non proseguì gli studi, preferendo la carriera militare.

Le altre situazioni

Pur non appartenendo ormai alla Famiglia Reale per la storia ben nota, la moglie di Harry, vale a dire Meghan Markle, ebbe modo di laurearsi negli Stati Uniti a Teatro e Studi Internazionali, conseguenziale alla sua attività di attrice nei successivi anni.

I cugini di Harry, nella fattispecie Peter e Zara, figli della Principessa Anna, scelsero rispettivamente Scienze sportive e Fisioterapia equina per dare continuità alla loro passione per lo sport, in particolare per i cavalli. Chissà se i nuovi arrivati della Famiglia Reale opteranno in futuro per la carriera universitaria o sceglieranno altri tipi di percorsi.