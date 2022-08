Paola Cerimele deceduta in un sinistro a 48 anni: il tragico incidente

Il tragico scontro è occorso sulla Statale 650 Trignina e nell’impatto sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e un’Audi.

Un drammatico sinistro stradale è occorso verso le ore 15:30 di ieri, giovedì 25 agosto, nei pressi dello svincolo San Giovanni Lipioni Castelguidone tra due auto. Nello specifico, si tratta di una Fiat Panda e di un’Audi.

Nell’impatto, a perdere la vita è stata l’attrice Paola Cerimele, mentre un uomo è stato portato in gravi condizioni in ospedale a Vasto. Un’altra persona è rimasta ferita ma in modo leggero. Sul posto è sopraggiunta la polizia stradale, con i sanitari e i vigili del fuoco di Agnone che hanno dovuto tirare fuori il ferito dalle lamiere.

L’attrice, 48 anni, di Agnone, in provincia di Isernia, aveva preso parte a diverse pellicole e spettacoli teatrali. Tra i film in cui aveva recitato citiamo “Non ti muovere” di Sergio Castellitto, che fu girato per la maggior parte in Molise. Cerimele, oltre a essere un’attrice, era pure insegnante di recitazione e dizione.

L’ultima volta che aveva incontrato Castellitto

Cerimele, lo scorso mercoledì, 24 agosto, aveva raccontato sui social di aver incontrato Sergio Castellitto e la moglie proprio ad Agnone.

L’attrice infatti, nell’ultimo post pubblicato su Facebook, aveva parlato del suddetto incontro:«Oggi è andata così: ricevo una chiamata dal sindaco Daniele Saia: “Paola sei in Agnone?”. Rispondo: “sì, a casa”. Allora vieni subito al forno Alto Molise perché c’è un amico che ti vuole salutare”. Incuriosita dico: “Ok, arrivo“. Apro le tende del forno e vedo Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini!

Il cuore comincia a battere a mille, ci abbracciamo forte forte, felici di rivederci dopo diversi anni dalle riprese del film Non ti muovere. È stata un’emozione indescrivibile. Sergio per me è stato e rimarrà sempre un grandissimo maestro di arte e di umanità. La vita a volte ci sorprende e ci regala tanta felicità», ha chiosato.