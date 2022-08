Cerca di acquistare una bimba di 8 anni per 100mila euro: arrestato 85enne

In Florida, un 85enne è finito in manette dopo aver cercato di acquistare una bambina di 8 anni per 100 mila euro

Un uomo di 85 anni è andato vicino alla madre di una bambina di 8 anni e le ha proposto 100mila dollari per comprare la figlia.

È accaduto a Port Orange, in Florida. L’85enne, Hellmuth Kolb, è stato arrestato dalla polizia locale, che ha dato la comunicazione dell’arresto. L’uomo aveva anche una precedente denuncia per la stessa proposta indecente.

Da quanto si apprende, la donna e la figlia di 8 anni, si trovavano all’interno di un negozio di alimentari, come riporta Welsh Tv e come ha comunicato anche la polizia, giovedì scorso, 25 agosto. L’uomo, 85 anni, si trovava in libertà vigilata, poiché aveva già cercato di comprare un minore nel 2018, a Walmart, ed era stato denunciato.

La madre della bambina ha subito avvisato i poliziotti, e ha raccontato agli inquirenti che credeva che l’uomo fosse un vecchio che stava da solo. L’anziano si sarebbe appropinquato alla madre della piccola in un parcheggio, e avrebbe iniziato a fare dei complimenti alla piccola.

La donna ha raccontato ai poliziotti che «quando si è avvicinato, ha iniziato a fare commenti su quanto fosse carina» sua figlia. Kolb avrebbe poi affermato che non ha mai avuto figli perché non poteva averli e che il suo desiderio sarebbe stato quello di averne uno. La mamma della bambina ha sottolineato che da quel momento in poi, la conversazione con l’85enne avrebbe preso una piega alquanto oscura.

Dopo aver parlato con l’anziano, la donna avrebbe tranquillamente continuato a fare shopping nel negozio di alimentari. Ma quando è tornata di nuovo al parcheggio, l’85enne si sarebbe di nuovo avvicinato a lei, e a quel punto avrebbe tirato fuori l’assurda proposta che ha lasciato la donna di stucco. Le ha infatti detto che avrebbe voluto acquistare sua figlia per 100 mila dollari.

La mamma della bambina non riusciva a credere alle proprie orecchie, tanto era rimasta sconvolta dall’assurda proposta dell’uomo. Ha infatti sottolineato il fatto che fosse completamente scioccata e che è assolutamente necessario che l’anziano paghi per i reati che ha commesso, con una giusta pena.