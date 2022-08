Aereo, lo steward le leva il gin tonic: lei impazzisce e scatena il panico a bordo [VIDEO]

Scena surreale a bordo di un aereo di linea: un’anziana passeggera dà in escandescenze dopo che lo steward le ha portato via il gin tonic che stava bevendo.

E dopo la furia sono arrivati gli schiaffi in pieno volto al malcapitato steward. Alla fine il pilota ha dovuto fare un atterraggio d’emergenza.

Quando le hanno tolto il gin tonic non ci ha visto più. Così ha fatto scoppiare il finimondo a bordo del volo Jet2 partito da Manchester e diretto a Rodi in Grecia. A scatenare il caos una pensionata di 70 anni che, vistasi rifiutare un bicchiere di gin tonic, avrebbe aggredito e picchiato lo steward. Si è innescata così una situazione di estrema confusione. Conclusasi con un atterraggio di emergenza a Monaco di Baviera e con l’intervento delle forze dell’ordine.

I poliziotti infatti hanno dovuto trascinare la donna a forza via dell’aereo. Intanto gli altri passeggeri del volo, dopo la paura iniziale, alla fine hanno applaudito e gridato “Auf Wiedersehen” (Arrivederci). Da quel che si apprende, sembra il personale abbia negato l’alcol alla donna – il suo nome non è stato diffuso – perché probabilmente risultava già alticcia.

Pare che subito dopo il decollo l’anziana donna abbia chiesto agli steward di poter avere dello champagne gratis. Richiesta che non è stata esaudita, provocando una prima reazione adirata da parte sua. Le è stato allora offerto un gin tonic, che però non è valso a placare la sua ira. Così uno degli steward le ha levato il drink, portandolo via. A quel punto l’anziana passeggera è andata su tutte le furie diventando subito violenta. E si è scagliata come una furia sul malcapitato.

Schiaffi in pieno volto allo steward

Così sono volati schiaffi in piena faccia allo steward. Il personale di bordo ha provato a calmare la donna, ma invano. Un altro passeggero avrebbe anche raccontato che poco prima l’anziana aveva urinato sulla sua poltroncina. Il pilota, vista la situazione, a quel punto si è visto costretto a un atterraggio di emergenza in Germania. Quando l’aereo è atterrato a Monaco, è intervenuta la polizia con ben nove agenti impegnati a portare via la signora, successivamente arrestata.

Un video, pubblicato dal Mail Online e ripreso dal Sun, mostra l’intervento degli agenti di polizia tedeschi. Dopo essere saliti sull’aereo e portano via la settantenne con qualche difficoltà. Pochi secondi dopo, l’anziana donna viene trascinata lungo il corridoio.