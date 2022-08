Il computer del futuro, tutto OLED e prestazioni: la mossa di ASUS per innovare il settore

C’è grande attesa per Internationale Funkausstellung Berlin, una delle più antiche fiere di tecnologia della Germania, in programma a settembre nella capitale teutonica. Fra le novità, finalmente quel computer portatile innovativo che ASUS ha annunciato a inizio anno.

Un laptop tutto OLED e prestazioni: è questa la mossa del colosso di Taipei, una delle aziende leader nella produzioni di schede madri, schede video, lettori ottici, palmari, portatili, telefonini, smartphone, computer, accessori per il networking: modem e router.

ASUS mira a innovare un settore in continua espansione con il suo Zenbook 17 Fold OLED, un laptop pieghevole che ha presentato a gennaio 2022 e svelato al CES 2022: un PC che sembrava essere il secondo laptop pieghevole prodotto in serie dopo il ThinkPad X1 Fold, la seconda generazione di cui Lenovo ha già iniziato a produrre.

Zenbook 17 Fold OLED, un device che potrebbe aprire la strada ai laptop del futuro

Inizialmente, ASUS sperava di rilasciare lo Zenbook 17 Fold OLED entro la metà dell’anno, ma vuoi per un motivo vuoi per un altro, si è arrivati al secondo semestre del 2022. ASUS ha confermato l’introduzione del dispositivo per il 31 agosto alle 12:00 UTC. Presumibilmente per essere mostrato in un evento livestream.

L’azienda di Taipei ha lasciato intendere che presenterà anche lo Zenbook 17 Fold OLED al congresso IFA di quest’anno, che si terrà dal 2 al 6 settembre. Sfortunatamente, resta da vedere quanto lo Zenbook 17 Fold OLED costerà, né se sarà disponibile al di fuori dell’Europa e del Nord America. Se il ThinkPad X1 Fold originale è qualcosa su cui basarsi, lo Zenbook 17 Fold OLED sarà notevolmente più costoso di tutti i laptop da gioco tranne i più potenti di ASUS.

Lo Zenbook 17 Fold OLED si basa sull’Intel Core i7-1250U, una parte da 15 W della serie Alder Lake-U. A bordo c’è anche una batteria da 75 Wh, 16 GB di RAM, porte Thunderbolt 4 e connettività WiFi 6E. Nel complesso, lo Zenbook 17 Fold OLED dovrebbe essere più utilizzabile del ThinkPad X1 Fold, che si basava sull’architettura Lakefield di Intel di breve durata. Puoi leggere di più sullo Zenbook 17 Fold OLED nel nostro articolo di lancio corrispondente.

Il ritorno in presenza del produttore taiwanese all’IFA 2022 riveste una notevole importanza e per questo bisognerà seguire l’evento con particolare attenzione, non solo per il generale, ma per il particolare: ASUS punta tantissimo sullo Zenbook 17 Fold OLED, che potrebbe aprire la strada ai laptop del futuro.

FONTE