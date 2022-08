Volare sopra l’Everest? Questo utente c’è riuscito con il nuovo DJI Mavic Mini 3 e le riprese sono impressionanti

Un video di poco meno di tre minuti, direttamente sul canale ufficiale della nota azienda di droni, leader nel particolare ma fiorente segmento di mercato della robotica, conferme le eccezionali qualità performanti del nuovo DJI Mavic Mini 3, fresco di etichettatura C1.

“Questo è il Monte Everest. Il punto più alto della Terra. Un luogo dove descrivere il tempo come “duro” è un eufemismo”. La presentazione sul anale YouTube di DJI, che vanta quasi un milione e mezzo di iscritti, è tutto un programma.

“Insieme a @8kraw_official, abbiamo sviluppato un piano di volo dettagliato che avrebbe consentito ai loro videografi di prendere il volo definitivo con il drone dalla vetta, catturando la straordinaria bellezza della montagna e le viste circostanti, poiché non erano mai stati catturati prima”.

Il mondo a oltre 9.232 metri di altezza

Le immagini sono semplicemente impressionanti, sensazionali molto di più delle centinaia di migliaia di visualizzazione e decine di migliaia di “mi piace”. DJI ha collaborato con 8KRAW Films in un progetto per far volare il drone Mavic 3 dal punto più alto della Terra: la vetta del Monte Everest. Riuscendoci.

8KRAW Films è una piccola troupe cinematografica cinese che negli ultimi anni si è messa in luce per la produzione di film di viaggio e avventura. Sebbene si siano concentrati principalmente sulla Cina, questo ultimo progetto li ha spinti fuori dalle loro zona di comfort, addirittura sul punto più alto del Pianeta.

“8KRAW continua a perseguire l’immagine definitiva”. Parola di Wang Yuanzong, autore del video e il fondatore di 8KRAW, in uno stralcio di un’intervista a Suas News. “Già tre anni fa – continua – abbiamo iniziato a provare la fotografia aerea del Monte Everest. Era il desiderio a lungo accarezzato dal team di far volare un drone in cima e completare le riprese”.

DJI, naturalmente, gonfia il petto per il risultato raggiunto. “Il Mavic 3 è leggero e affidabile, con l’immagine definitiva e le condizioni climatiche calde del giorno, il sogno si è avverato. Siamo molto grati all’Everest – sorridono da DJI – per averci accettato e averci permesso di vederlo da una nuova prospettiva“.

La squadra ha effettuato la salita a maggio e il 27 aveva raggiunto la vetta dell’Everest. I fotografi di 8KRAW hanno quindi inviato il drone compatto top di gamma di DJI, il DJI Mavic 3, da quel punto per catturare riprese aeree del Monte Everest.I l Mavic 3 è salito a oltre 9.232 metri di altezza. Over the top.

FONTE