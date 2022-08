Matteo Barattieri muore investito e ucciso negli Usa da un’auto pirata

La tragedia è occorsa giovedì sera, 25 agosto. L’uomo aveva finito da poco di assistere al concerto dei Blondie, a Nashville, in Usa. Barattieri era noto in Brianza come ambientalista.

Fino a qualche giorno fa, Matteo Barattieri, 57 anni, ambientalista brianzolo, aveva postato diverse foto del suo viaggio in Usa. Lì, era andato a seguire il concerto dei Blondie a Nashville.

Ma dopo il concerto, un’auto pirata lo ha investito mentre era sulla strada per rientrare in hotel. A comunicare la tragica notizia, il gruppo Facebook “Parco di Monza per sempre”, che Barattieri stesso aveva creato, e dove postava articoli e foto delle sue visite naturalistiche, dato che in Brianza era un ambientalista molto noto.

A dare la drammatica notizia è stato Giancarlo Milani, anche lui noto ambientalista:«Orribile notizia da Nashville, il nostro caro Matteo pare sia stato investito sulla strada che lo portava al concerto dei Blondie ed è deceduto. La tremenda notizia mi è stata confermata dalla sorella Alessandra la quale è in contatto con le istituzioni locali per le indagini e per saperne di più. Per me, come immagino per tutti i membri di questo Gruppo, si tratta della perdita di un vero amico cui ero molto affezionato e che conoscevo da 30 anni».

L’ultimo post di Barattieri

L’ultimo post pubblicato su Facebook dall’ambientalista, sembra quasi essere un presagio. Barattieri aveva infatti postato una strada di Nashville, la notte, dopo il concerto. In inglese poi aveva scritto:«On my way back, after the show. Walking. Some Kilometers. As usual after a Blondie Gig (a piedi, sulla strada del ritorno dallo spettacolo. Qualche chilometro, come al solito, dopo un’esibizione dei Blondie)».

E propri sotto al suo post, un suo amico italiano aveva commentato:«15 chilometri? Di notte? Ne hai di fegato, attento a non farti mettere sotto da qualche auto. Quando sarai a destinazione sano e salvo informaci, per favore». Un tragico presagio, per l’appunto, che letto a posteriori lascia a bocca aperta.

Da quanto si è appreso finora dai media locali, Barattieri sarebbe stato travolto nei pressi di Brownwood Drive. I soccorritori sono intervenuti quanto prima, ma per l’uomo ormai era tutto inutile. Un testimone, invece, avrebbe dato dettagli ai poliziotti per rintracciare l’auto pirata che ha investito l’ambientalista monzese. Attualmente l’inchiesta è in corso. La città è sotto chic per la morte del noto ambientalista.