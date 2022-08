Muore in montagna l’industriale Alberto Balocco: colpito da un fulmine

Morto l’amministratore delegato dell’omonima azienda dolciaria di Fossano mentre si trovava in vacanza in compagnia di un amico.

L’industriale re dei panettoni è stato folgorato in mountain bike sulla strada dell’Assietta.

Nel pomeriggio di ieri è morto Alberto Balocco, 56 anni appena compiuti, titolare dell’omonima e celebre industria dolciaria di Fossano (Cuneo). La morte è arrivata a causa di un tragico incidente in montagna. Balocco era in vacanza, in compagnia di un amico, Davide Vigo, 55 anni, originario di Torino e residente in Lussemburgo. I due amici stavano affrontando in mountain bike la pista dell’Assietta, fra i monti dell’Alta Val Chisone (Torino), nel Comune di Pragelato.

Quando a un certo punto un fulmine li ha colpiti. Sia Balocco che Vigo hanno perso la vita. La chiamata di emergenza, spiegano i tecnici del Soccorso Alpino, è giunta nel primo pomeriggio. A dare l’allarme un passante che ha visto i due ciclisti riversi a terra, esanimi.

Sul luogo dell’incidente è sopraggiunto il Servizio regionale di Elisoccorso e sono state allertate le squadre a terra del Soccorso Alpino e i Carabinieri. L’equipe, dopo essere scesa dall’elicottero in condizioni di grande difficoltà a causa del forte temporale in corso, è riuscita a raggiungere i due amici colpiti dal fulmine. I soccorritori hanno tentato una disperata manovra per rianimarli. Ma non c’è stato nulla da fare.

Balocco, un’azienda vanto del made in Italy

Da diversi anni Alberto Balocco, assieme alla sorella Alessandra, era alla guida dell’azienda di famiglia che a Fossano dà da lavorare a circa 500 persone. Una società che, per merito delle intuizioni del padre Aldo, scomparso a 91 anni appena un mese fa, aveva fatto il salto di qualità trasformandosi, da piccola realtà artigianale, in un vero colosso del settore. Alberto Balocco lascia la moglie e tre figli.

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte ha espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore. “Siamo sconvolti – ha detto Cirio – da questa tragedia improvvisa che colpisce un amico, un imprenditore simbolo della nostra terra, che ha portato il Piemonte nelle case di tutto il mondo. Ci stringiamo in un fortissimo abbraccio alla famiglia di Alberto Balocco e a tutti i suoi cari”.

A luglio la morte del padre Aldo

La morte di Alberto Balocco segue quella del padre Aldo, spentosi a 91 anni lo scorso mese luglio. Era presidente onorario della società che oggi può contare su dieci impianti di produzione. La Balocco è una delle aziende italiane più importanti. Negli ultimi dieci anni ha fatto investimenti tecnologici per oltre 100 milioni di euro. Un’azienda che rappresenta l’eccellenza del made in Italy, un vanto in termini di efficienza, crescita e solidità finanziaria. Ha un giro d’affari di 200 milioni di euro, con 500 dipendenti, e esporta i suoi prodotti in oltre 70 paesi nel mondo.