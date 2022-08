Bimbo di 3 anni cade in acqua e annega nella piscina dei nonni: è tragedia

Quando si è consumata la tragedia il piccolo si trovava assieme ai nonni che abitano in una villa ma che sono originari di Milano.

I genitori del piccolo non erano presenti al momento dell’incidente. Si trovavano proprio nel capoluogo lombardo: stavano mettendo a punto gli ultimi dettagli del loro matrimonio in programma nei prossimi giorni.

Una terribile tragedia quella che si è consumata ieri pomeriggio, in una villa di Bibbona, in provincia di Livorno. È qui che un bimbo di appena tre anni ha perso la vita. Il piccolo è annegato dentro una piscina. La morte è avvenuta a causa di una caduta accidentale in acqua. Stando a quanto si apprende, il bambino si trovava assieme ai nonni che abitano nella villa pur essendo originari di Milano. Nel momento del tragico incidente non erano invece presenti i genitori del bambino.

Quando la nonna si è accorta di quanto era accaduto, ha subito tirato fuori il nipotino. Ma a quel punto il bimbo non respirava già più; le urla disperate della donna hanno richiamato l’attenzione del marito, che è corso in suo aiuto.

Sul luogo dell’incidente è giunto il personale del 118. Malgrado i numerosi tentativi dei soccorritori di rianimare il bimbo, il piccolo non ce l’ha fatta. Per un’ora il medico ha cercato di rianimarlo. Ma non c’è stato niente da fare per lui. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. I militari stanno tentando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, per capire cosa sia accaduto.

Forse attirato da un giocattolo in acqua

I genitori del bambino si trovavano a Milano al momento della tragedia. Stavano organizzando gli ultimi dettagli del loro matrimonio, previsto nei prossimi giorni. È quanto emerso dalla ricostruzione del tragico incidente costato la vita al piccolo bambino di tre anni. Il bimbo era nella villa toscana dei nonni nella località Poggio alle Tane a Bibbona quando, forse attirato da un giocattolo che si trovava in acqua, è caduto nella piscina ed è affogato. Vani i disperati tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori del 118.

È la seconda disgrazia nel giro di pochissimo tempo. A metà luglio a Pisa un bimbo di soli sei anni è morto dopo aver accusato un malore in piscina. Il piccolo era finito in coma ed è stato necessario ricoverarlo all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Ma anche per lui non c’era stato niente da fare.