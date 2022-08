Vieri fa infuriare i tifosi partenopei, la sua dichiarazione è inaccettabile

Bobo Vieri torna a far parlare di sè, la dichiarazione da lui rilasciata è inacettabile e manda su tutte le furie i tifosi del Napoli.

Le parole dell’ex centravanti dell’Italia non sono passate inosservate dalle parti del Maradona, tifosi partenopei inviperiti con lui: ecco cosa ha detto.

Spesso e volentieri, i temi più caldi che il panorama calcistico italiano regala derivano da dichiarazioni di ex stelle della Serie A, tra loro, uno dei più in vista, è Christian Vieri. L’ex storico bomber azzurro è ancora oggi uno dei nomi più chiacchierati tra i tifosi di tutte le squadre e grazie alla sua BoboTV, ancora oggi, ad anni di distanza dal suo ritiro, il suo nome rieccheggia spesso in molte conversazioni a sfondo calcistico.

La sua idea di creare uno spazio con gli amici Ventola, Cassano e Adani ha riscosso un successo enorme attirando tantissime interazioni e spettatori tutte le puntate. Le affermazioni mai banali dei suoi “colleghi” hanno senza dubbio aiutato la crescita del programma Twitch ma lo stesso Bobo Vieri riesce a giocare la sua parte. Oltre che alla BoboTV però, l’ex Inter, Juve, Lazio e Milan è spesso interpellato da grandi testate giornalistiche che gli chiedono opinioni sul presente e sul passato del calcio. E’ il caso di una sua recente intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui una sua dichiarazione ha fatto infuriare i tifosi del Napoli: ecco cosa ha detto.

Bobo Vieri non ha dubbi: le sue parole non sono però state gradite dai tifosi del Napoli

Christian Vieri è senza dubbio un esperto di calcio che gode di grande stima e per questo le sue parole vengono sempre prese in forte considerazione. Come già detto, tra BoboTV ed altre interviste, sono molte le occasioni in cui l’ex centravanti dell’Italia ha potuto esprimere quella che è la sua opinione circa temi del presente e del futuro dello sport più amato della penisola. In un suo recente intervento al Corriere della Sera, Vieri ha espresso una sua opinione sul miglior attaccante di sempre: le sue parole hanno fatto infuriare i tifosi del Napoli.

“Io metto Messi davanti a Maradona e Ronaldo, il Ronaldo dell’Inter. Si può non essere d’accordo, ma se fossimo sempre tutti d’accordo sai che barba?”, un’opinione senza dubbio forte che ha subito aperto la polemica.

A far infuriare i tifosi partenopei è stata ovviamente la scelta di porre l’attaccante del PSG davanti al Pibe de Oro, qualcosa più di un idolo dalle parti del Vesuvio. Non solo i supporter azzurri ma anche molti altri sostenitori saranno presumibilmente in disaccordo con Vieri il quale però, come detto da lui stesso, non pretende che tutti la vedano come lui.