Folle mossa di Mendes per portare Cristiano Ronaldo in Italia: proposto a due club di Serie A

Cristiano Ronaldo vuole lasciare il Manchester United: il suo agente Jorge Mendes vuole riportarlo in Serie A e lo ha proposto a due squadre.

Il portoghese spera di trasferirsi in una squadra che partecipa alla prossima Champions League: il suo procuratore sonda il terreno in Italia.

Ormai non è più un mistero: Cristiano Ronaldo vorrebbe lasciare il Manchester United. Nonostante lui stesso abbia detto di aver letto tante bugie sul proprio conto aggiungendo di essere pronto a raccontare tutta la verità, la sua volontà è quella di giocare la prossima Champions League.

I Red Devils, a causa della passata deludente annata, parteciperanno all’Europa League, competizione che non rispecchia le ambizioni di CR7: il portoghese vuole giocare ancora ai massimi livelli.

Questa estate si è parlato di diversi sondaggi del suo agente Jorge Mendes con vari top club europei come PSG, Bayern, Chelsea e Borussia Dortmund, ma ogni società avrebbe chiuso le porte all’ex Real Madrid: troppo oneroso l’eventuale investimento per approfondire i discorsi.

Ora il potente procuratore sonda il mercato italiano: contattati due club di Serie A.

Mendes ci prova: Ronaldo proposto a due top club di Serie A

La stagione è già iniziata e Ronaldo non ha avuto un buon inizio: panchina nella sconfitta in casa col Brighton, titolare nella disfatta per 4-0 contro il Brentford e pochi minuti in campo nella vittoria sul Liverpool.

Erik ten Hag ha ribadito più volte di voler puntare su di lui e che avrà sicuramente spazio nelle prossime partite. L’ex Real resta comunque intenzionato a cambiare squadra, ma il tempo stringe.

Ad ora, le possibilità che resti al Manchester United sono molte elevate: difficile ipotizzare un trasferimento durante le ultime ore del mercato. Tuttavia, Jorge Mendes non si è ancora dato per vinto e spera di accontentare la richiesta del suo assistito.

L’ultima idea porta alla Serie A: il procuratore lo ha proposta a Napoli e Milan.

Entrambe le squadre partecipano alla Champions League e Mendes avrebbe parlato direttamente con le dirigenze per intavolare delle trattative.

L’agente ha cercato di organizzare uno scambio con entrambe le società: per portare Ronaldo a Napoli, Osimhen dovrebbe andare al Manchester United, mentre col Milan sarebbe coinvolto Leao.

Salvo sorprese, però, azzurri e rossoneri dovrebbero rispedire al mittente queste proposte, poiché completamente opposte rispetto ai progetti intrapresi in questi anni improntati sulla stabilità economica.

Di conseguenza, è complicato che Ronaldo torni in Serie A. La permanenza al Manchester United è la soluzione più probabile, anche se nulla è scontato.