Gasperini scova un talento nascosto: ecco chi risolverà le grane nerazzurre

Il mercato dell’Atalanta è alle battute finali: Gasperini ha chiesto a gran voce un attaccante e la società sta per accontentarlo.

I nerazzurri sono pronti a piazzare un importante colpo di mercato: la società ha individuato il giusto rinforzo per l’attacco di Gasperini.

L’Atalanta ha vissuto una sessione di mercato particolare. I nerazzurri, reduci da importanti cambiamenti societari, hanno ingaggiato giocatori interessanti come Ederson e Soppy oltre ad aver riscattato Demiral e Boga, ma non hanno centrato tutti gli obiettivi. Gasperini, infatti, ha ribadito più volte la necessità di aggiungere un attaccante alla rosa attuale: le sue parole hanno fatto scalpore, soprattutto per i riferimenti a Malinovskyi. Non è un mistero che i nerazzurri volessero puntare fortemente su Pinamonti, ma il centravanti si è trasferito al Sassuolo: il Gasp lo aveva indicato come principale rinforzo.

Sfumato l’ex Inter, la Dea non ha puntato su altre punte, ma dopo l’ultimo sfogo dell’allenatore la situazione è cambiata.

Atalanta, ecco un campioncino per Gasperini: attacco sistemato

Il campionato dell’Atalanta ha avuto inizio con una vittoria ed un pareggio. Un buon bottino per affrontare quella che sarà una stagione molto importante con l’intento di tornare in Europa. Questi primi 180 minuti di Serie A hanno dato alcune indicazioni importanti, tra cui il gol di Malinovskyi al Milan dopo il duro commento di Gasperini sugli ormai famosi “6 gol“.

Ora l’emergenza è in difesa: oltre a Palomino (out per doping), anche Djimsiti sarà indisponibile a lungo dopo la frattura al perone rimediata contro i rossoneri. Da capire, dunque, se la dirigenza interverrà sul mercato cercando un altro centrale difensivo.

Nel frattempo, si è risolta la vicenda attaccante. Dopo i ripetuti messaggi pubblici di Gasperini, l’Atalanta è pronta ad accogliere un nuovo centravanti: Hojlund.

La Dea ha deciso di puntare su un profilo giovane: il danese è un classe 2003. L’attaccante dello Sturm Graz è uno dei prospetti più interessanti del calcio austriaco, stesso palcoscenico che ha messo in mostra Haaland e, più recentemente, Sesko. Quest’anno il centravanti ha già giocato 8 partite segnando 6 gol e fornendo 3 assist: numeri molto incoraggianti in vista del trasferimento in Serie A.

I nerazzurri hanno raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo per un totale di €17 milioni.

Gasperini potrà così avere a disposizione la punta tanto richiesta nell’ultimo periodo. Hojlund andrà a comporre il reparto insieme a Zapata e Muriel, mentre Malinovskyi potrebbe tornare tra centrocampo e trequarti (a meno che non venga ceduto in questi ultimi giorni di mercato).