Allegri sorride e si prepara al trionfo: i bianconeri salutano il nuovo arrivato

Torna a sorridere Massimiliano Allegri che, nonostante il pari con la Sampdoria e un avvio di campionato ancora da decifrare, accoglie ottime notizie dal fronte mercato.

La dirigenza juventina, infatti, si prepara a chiudere per un nuovo acquisto per la felicità del suo tecnico.

Adesso la rosa bianconera è quasi completa e l’obiettivo è tornare a vincere sin da subito.

Pareggio con la Samp e un gioco che latita: Allegri resta fiducioso

Dopo il brillante esordio nel 3-0 dello Stadium contro il Sassuolo, arriva la prima battuta d’arresto della Juventus di Max Allegri. A Marassi i bianconeri non sono andati oltre lo 0-0 contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. Quella che si è vista nella sfida di Genova è una Juve messa bene in campo, quasi sempre in controllo ma spesso poco pericolosa e con trame di gioco prevedibili e aggrappate alla giocata del singolo. Allegri ha dovuto far conto con gli importanti infortuni di Pogba e Di Maria, due dei fulcri delle azioni offensive bianconere nelle idee del tecnico. Bisogna ricordare, inoltre, che Filip Kostic è arrivato da poco e ha saltato tutto il ritiro con la Vecchia Signora. Questo, però, non basta per una squadra abituata a vincere e che, dopo un anno con zero titoli, punta a tornare al vertice in Italia con un occhio in Europa.

Arriva il rinforzo: può essere la chiave per Allegri

In tal senso la dirigenza juventina si è mossa e sta provando a stringere per un rinforzo richiesto dallo stesso tecnico livornese. L’obiettivo è sempre quello: invertire la rotta a centrocampo. Per questo Cherubini e Arrivabene avrebbero deciso di chiudere per l’arrivo di Leandro Paredes dal Paris Saint Germain.

Il centrocampista argentino è da tempo nel mirino dei bianconeri e lui stesso ha informato la dirigenza parigina che vuole fortemente il trasferimento a Torino. L’arrivo dell’ex Roma era inizialmente legato alla cessione di Adrien Rabiot al Manchester United, con la quale la madre-agente del francese non trovato l’accordo per via delle alte richieste.

Viste le difficoltà di Genova la Vecchia Signora ha, però, deciso di procedere ugualmente nella trattativa e ora si cerca di trovare la quadra con il PSG. La distanza è minima. Il Paris Saint Germain accetta di cedere Paredes in prestito con un obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, la Juventus vorrebbe ottenere un diritto o inserire condizioni più complicate per far scattare l’obbligo. La chiusura sembra vicina e la sensazione è che in ogni caso Allegri potrà abbracciare presto il suo nuovo rinforzo in mediana.