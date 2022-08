Gasperini tiene alta la tensione: via se non si fa così, club risponde

Il campionato è appena iniziato ma la finestra di mercato ancora aperta porta con sé tensioni e malumori. Gian Piero Gasperini chiede a gran voce i rinforzi giusti per la sua Atalanta.

La dirigenza orobica, adesso, prova a premere sull’acceleratore per accontentare il proprio tecnico.

Non è ancora finito, dunque, il restyling della Dea che vuole tornare a competere nelle coppe europee dopo un anno di assenza.

Tanti volti nuovi per tornare in Europa

L’ottavo posto dello scorso campionato, che ha sancito l’esclusione della banda del Gasp dalle coppe europee, mira ad essere un semplice incidente di percorso in casa Atalanta. La società orobica, infatti, dopo periodi di tensione con Gasperini, dove si pensava che il tecnico potesse lasciare, ha deciso di continuare con il mister di Grugliasco e accontentarlo nella sua volontà di ripartire da un nuovo ciclo. A Bergamo sono arrivati Ederson dalla Salernitana, nella cui trattativa Matteo Lovato ha fatto il percorso inverso, Brandon Soppy dall’Udinese e Ademola Lookman dal Red Bull Lipsia. Diversi giocatori hanno invece fatto le valigie. Dopo sei anni e mezzo in nerazzurro, lo svizzero Remo Freuler si è trasferito al Nottingham Forest. In questa girandola hanno salutato anche Miranchuk, in prestito al Torino, e Pessina, tornato al Monza.

Il mercato non è ancora finito: pronti due innesti per il Gasp

Nonostante le diverse trattative di mercato che hanno portato cambiamenti, la rivoluzione bergamasca non è ancora giunta al termine. La recente rottura tra Gasperini e Malinovskyi ha messo l’ucraino tra i possibili partenti con destinazione Premier League, dove il Tottenham di Antonio Conte osserva interessato. Con le valigie in mano anche Josip Ilicic, un tempo punto focale delle azioni offensive, adesso in cerca di una nuova avventura per rinascere con Bologna ed Hellas Verona sullo sfondo.

Al netto delle uscite, l’Atalanta rimane vigile anche sulle entrate. Secondo Sky Sport, gli orobici sarebbero vicini a Borna Sosa dello Stoccarda.

Per l’esterno croato i tedeschi chiedono circa 20 milioni con la Dea che rilancia a 12. Le discussioni sono ben avviate e le due società s’incontreranno per venirsi in contro e capire i margini per un accordo.

Trattativa in corso anche per un innesto offensivo. Si tratta di Rasmus Hojlund, attaccante dello Sturm Graz. Centravanti classe 2003, sul danese i nerazzurri sono pronti a scommettere forte mettendo sul piatto più di 15 milioni di euro per strapparlo agli austriaci.