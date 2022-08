Maldini che colpaccio! Si assicura il giovane talento che tutti i club vogliono

Prosegue la linea verde del Milan. I rossoneri, con un blitz di Paolo Maldini, si sono assicurati un giovane talento ambito da diversi club sparsi in tutta Europa.

Altro rinforzo di prospettiva per il Diavolo che pensa a vincere adesso, ma che pianifica già il futuro.

La filosofia societaria mira a costruire una solida base sin dalla Primavera, guidate dall’ex rossonero Ignazio Abate.

Un mix di esperienza e freschezza: il segreto del Milan di Pioli

In tre anni o quasi di percorso, il progetto Milan ha preso sempre più corpo, passando dalla qualificazione alla Champions League allo Scudetto conquistato lo scorso anno, confermando la bontà dell’operato dagli addetti ai lavori. Tra questi è impossibile non dare merito ai due dirigenti in larga parte artefici di questa crescita: Paolo Maldini e Frederic Massara. Il lavoro dei due, soprattutto in sede di mercato, ha portato a Milanello un mix di profili per vincere subito continuando a essere competitivi nel tempo. Giovani come Theo Hernandez, Kalulu, Tonali e Rafael Leao, accompagnati da giocatori esperti e di spessore come Ibra, Giroud e Kjaer. In tal senso si spiega anche l’acquisto di Charles De Ketelaere, ultimo grande colpo dei rossoneri. La cifra investita per il belga è considerevole ma CDK possiede le caratteristiche ricercate dalla linea verde del Milan: giocatori pronti ma appetibili per una vendita futura.

Il Milan anticipa tutti sul talento: Maldini brucia la concorrenza

Con la squadra di Stefano Pioli quasi del tutto completa, la dirigenza del Milan si concentra anche sulle speranze future. Come riportato da Nicolò Schira, gli uomini mercato rossoneri hanno messo a segno un colpo per la Primavera dell’ex laterale Ignazio Abate.

Si tratta del giovane Jan Carlo Simic, difensore classe 2005 prelevato dai tedeschi dello Stoccarda.

Milan: preso Simic

Simic è uno dei migliori prospetti nel suo reparto. Si è messo in mostra con la maglia della Serbia nell’Europeo Under 17 e tra le fila dello Stoccarda Under 19. I rossoneri hanno anticipato la concorrenza pagando ai tedeschi 300 mila euro, inserendo nell’accordo anche dei bonus che potrebbero portare la cifra finale al milione.

Il serbo difficilmente troverà spazio in prima squadra in breve tempo, ma negli anni potrebbe diventare una vera e propria risorsa per un Milan che guarda sempre più verso il futuro.