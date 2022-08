La Roma non si ferma, arriva proprio lui! Tifosi giallorossi in delirio

Dopo un mercato scoppiettante la Roma è pronta a piazzare la ciliegina sulla torta regalando un ultimo formidabile colpo al suo tecnico José Mourinho.

La Roma di José Mourinho non è sazia ed pronta a regalarsi un ultimo colpo top proprio al fotofinish di questa incredibile sessione di calciomercato estivo.

Alla corte dello Special One sono già arrivati Nemanja Matic dallo United, Celik dal Lille, Svilar dal Benfica, Gini Wijnaldum dal Liverpool e soprattutto Paulo Dybala dalla Juventus. Una campagna acquisti che sta facendo sognare i tifosi giallorossi, che sperano di ritornare in Champions League o addirittura di sollevare qualche trofeo quest’anno grazie all’allenatore portoghese.

Nelle prime due partite di campionate sono arrivate altrettante vittorie. Alla prima i giallorossi hanno espugnato l’Arechi contro la Salernitana grazie alla rete di Cristante, alla seconda hanno bagnato l’esordio casalingo con la vittoria contro la Cremonese grazie al gol realizzato da Chris Smalling.

Ciò che può complicare i piani della Roma sono però gli infortuni, dato che il povero Wijnaldum si è rotto la tibia durante una seduta di allenamento e ne avrà almeno fino alla fine dell’anno, rischiando di saltare anche il Mondiale. Anche Zaniolo è uscito malconcio dall’ultima sfida di campionato, durante la quale ha subito una lussazione della spalla.

I giallorossi sono però pronti a correre ai ripari e sono pronti a portare un altro rinforzo alla corte del tecnico ex Inter.

Svincolato di lusso

Il giocatore che la Roma si è praticamente assicurato è l’ex attaccante del Torino Andrea Belotti. Il Gallo non ha rinnovato il suo contratto con il club granata e non è ancora riuscito a trovare l’accordo con una squadra in questa sessione di calciomercato.

I giallorossi sono però alla ricerca di un centravanti che possa far respirare Abraham o all’occorrenza affiancarlo e quello di Belotti sembra essere proprio il profilo adatto al ruolo. Chi libererà il posto all’attaccante della Nazionale è Felix Afena-Gyan che si trasferirà alla Cremonese a titolo definitivo per circa 8 milioni di euro.

Con l’arrivo di Belotti e quello di un ulteriore centrocampista per ovviare all’infortunio occorso all’olandese Wijnaldum, i tifosi giallorossi potranno veramente sognare di vivere un’altra stagione da protagonisti, magari alzando un altro trofeo dopo quello della UEFA Conference League conquistato la scorsa annata.