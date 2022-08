Skriniar PSG quante bugie! Da Parigi arriva tutta la verità, tifosi nerazzurri furiosi

Milan Skriniar-PSG quante bugie! Da Parigi arriva tutta la verità sulla trattativa per lo slovacco, tifosi nerazzurri infuriati.

Dalla Francia arrivano notizie incredibili sul mancato trasferimento di Milan Skriniar al PSG: l’indiscrezione riportata dall’Equipe sbugiarda tutti, tifosi dell’Inter su tutte le furie.

Una delle telenovele che ha interessato più di tutte in questa sessione di mercato è quella nata intorno al nome di Milan Skriniar. Il centrale sloveno è stato a lungo il nome più vicino a lasciare l’Inter per garantire ai nerazzurri quel tesoretto da reinvestire sul mercato per migliorare la rosa a disposizione di Inzaghi. L’ex giocatore della Sampdoria è tra i beniamini della curva e non a caso sono state diverse le proteste decise degli stessi supporters che hanno chiesto a gran voce alla società di non cedere il difensore.

Le trattative sono inizialmente proseguite con un continuo batti e ribatti tra domanda ed offerta a causa dell’evidente divario tra gli 80 milioni voluti dall’Inter e i 55 proposti dal PSG. Il susseguirsi delle proteste e anche l’andamento del mercato ha portato i nerazzurri a chiudere le porte sino alla recente dichiarazione d’incedibilità che ha reso contenti i tifosi ed Inzaghi. A cambiare le carte in tavola è però la recente indiscrezione rilasciata dall’Equipe: i supporter dell’Inter sono infuriati.

L’Equipe tuona con un’indiscrezione clamorosa: si aprono dubbi sul mancato addio di Skriniar

Dopo le dichiarazioni di Simone Inzaghi, in linea con quelle dei tifosi, sulla volontà di mantenere Skriniar in rosa, è arrivata di recente la conferma da parte della proprietà sull’incedibilità dello sloveno. La sensazione avuta è stata quindi di un rifiuto da parte del club meneghino legato al grande volere dei tifosi e dell’allenatore e la cosa ha fatto ovviamente enorme piacere alla piazza.

Stando a quanto riportato dall’Equipe però, la situazione sarebbe ben diversa.

A decretare la fine della trattativa, stando a quanto riportato dal quotidiano francese, sarebbe stata la rinuncia dei parigini a causa dell’impossibilità di trattare le altissime richieste di Marotta.

L’Equipe apre quindi l’ipotesi che in realtà l’Inter avrebbe comunque ceduto Skriniar ma solo alle proprie condizioni creando una spaccatura tra le due dirigenze che ha reso impossibile il proseguo delle negoziazioni.