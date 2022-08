Caso Malinovskyi, fissate le cifre dell’operazione: resterà in Italia, ecco la destinazione clamorosa

Ruslan Malinovskyi sembra essere prossimo a lasciare Bergamo, fissate le cifre dell’operazione, resterà in Italia a giocare, ecco la sua nuova destinazione.

Non è bastata la buona prestazione con tanto di gol contro il Milan per far cambiare idea all’allenatore Gian Piero Gasperini, l’ucraino sembra essere ai titoli di coda della sua esperienza a Bergamo.

Arrivato dal Genk nell’estate del 2019, dopo 130 partite condite da 30 gol e 27 assist, l’avventura in maglia nerazzurra sembra essere volta al termine. Il tecnico Gasperini, come raccontato ai microfoni dopo il match casalingo contro il Milan, valido per la seconda giornata di Serie A, vuole che il centrocampista venga venduto per lasciare posto ad un attaccante da utilizzare per quando si affrontano squadre chiuse.

Nelle ultime settimane il giocatore e l’allenatore della Dea sono finiti al centro dell’attenzione poiché, sorprendentemente la società ha deciso di mettere sul mercato il centrocampista. Lo stesso Gasperini aveva spiegato che è giusto che l’Atalanta segua un giocatore che faccia più di 6 gol e che in sede di mercato si cerchino delle caratteristiche più idonee.

Sul classe ’93 c’era stato l’interesse del Marsiglia ma la prospettiva di giocatore in Premier League stuzzica maggiormente il calciatore. Nelle ultime ore però sembra essersi aggiunto un club di Serie A.

Malinovskyi ha scelto la sua prossima destinazione

Potrebbe esserci la possibilità di continuare a vedere giocare Malinovskyi nel nostro campionato, nelle ultime ore sembrerebbe che un club stia valutando l’idea di convincere il giocatore e la società bergamasca. La valutazione del centrocampista si aggira tra i 20-25 milioni di euro ma i nerazzurri potrebbero lasciarlo partire anche per 15 milioni nel caso in cui non ci fossero altri club interessati.

La società che starebbe pensando al colpo Malinovskyi è l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, vittoriosi per 3-0 nell’ultimo match interno contro lo Spezia, starebbero valutando la situazione del calciatore bergamasco per aggiudicarsi un vero talento. Il giocatore in più può occupare diversi ruoli, come si è visto a Bergamo, e potrebbe tornare molto utile a Inzaghi nel corso della stagione.