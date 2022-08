Amichevole Napoli Juve Stabia: è Spalletti che l’ha voluta, ecco perché

L’amichevole svoltasi allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli contro la Juve Stabia è stata fortemente voluta dall’allenatore azzurro Luciano Spalletti. Il retroscena emerso dopo la disputa della gara mette in luce il motivo.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta prendendo forma, il test contro la Juve Stabia è stato un ottimo esercizio per migliorare e apprendere i nuovi schemi e il gioco che ha in mente il toscano.

Domenica gli azzurri sono attesi a Firenze per il primo vero test match stagionale. La squadra di Italiano, che l’anno scorso è stata una rivelazione con il suo gioco, è un avversario difficile e Luciano Spalletti intende arrivarci nei migliori dei modi. L’amichevole di ieri pomeriggio allo stadio di Fuorigrotta è stata un’ottima occasione per accelerare l’inserimento degli ultimi arrivati.

Il Napoli dopo la partita contro la Fiorentina, ospiterà il lecce nel turno infrasettimanale, il 4 settembre sarà atteso a Roma dalla Lazio dell’ex Sarri e il 7 ci sarà la prima partita dei gironi di Champions League. È importante, quindi, che tutti i calciatori in rosa siano pronti e a disposizione.

Sarà tempo di fare turnover per Spalletti che nelle prime due uscite stagionali, contro Verona e Monza, ha utilizzato sempre gli stessi 11 giocatori. Sono in tanti ad aver bisogno di mettere minuti nelle gambe e prendere confidenza con i loro nuovi compagni: dal portiere Sirigu al difensore norvegese Ostigard, da Simeone, Ndombele, che contro la Juve Stabia si è presentato ai suoi nuovi tifosi con un gran gol dal limite dell’area, e Raspadori.

Un’amichevole importantissima

Un’amichevole importante per dare risposte importanti, alta era l’attesa perché il Napoli ora potrebbe puntare a obiettivi alti con una rosa che potrebbe battere la concorrenza.

Il match di non ha avuto solo un valore tecnico, la società ha confermato l’ingresso libero allo stadio e si sono presentati più di 30mila tifosi, in più la partita è stata trasmessa gratuitamente su Facebook e sul canale tv della radio ufficiale. Un modo per riavvicinarsi ai tifosi, inizialmente delusi per il mercato, per la conduzione della campagna abbonamenti e ora per i prezzi cari dei biglietti. Spalletti ha voluto fortemente questa amichevole proprio per dare una dimostrazione concreta a tutti coloro che fino a poco tempo fa hanno criticato duramente la campagna acquisti del Napoli, mettendo in cattiva luce sia il tecnico stesso che il club.

Quella che potrebbe definirsi una ‘operazione simpatia’ innescata da De Laurentiis potrebbe anche riservare altre belle sorprese ai tifosi azzurri che certamente le accoglierebbero con grande entusiasmo. Almeno quanto quello che circonda la nuova rosa, previsione di un buon futuro.