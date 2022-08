Barbara D’Urso senza trucco e appena sveglia, la conduttrice stupisce tutti: “Sei più bella così”

La conduttrice di Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso, si è mostrata in uno scatto acqua e sapone, senza filtri, che è piaciuto tantissimo ai suoi followers. Eccolo.

Lei è una delle conduttrici più note ed amate del piccolo schermo nostrano, regina dei salotti televisivi di Cologno Monzese, al timone di diversi talk show di Canale 5 in questi anni. Stiamo parlando di Barbara D’Urso.

Al netto dei rumors dei mesi scorsi, il contratto della conduttrice è stato rinnovato, anche se è innegabile che la Carmelita Nazionale ha meno spazio rispetto alle scorse stagioni dove, ad un certo punto, era al timone di tre programmi su Canale 5.

Ad ogni modo Barbara D’Urso rimane uno dei perni fondamentali del palinsesto della rete principale di Mediaset ed è pronta ad un altro anno di sfida con Alberto Matano e La Vita in Diretta, su Rai Uno.

Lo scatto di Barbara D’Urso

In un post pubblicato sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Barbara D’Urso ha stregato i social con uno scatto acqua e sapone, senza filtri. Nella sua tenuta estiva in Toscana, a Capalbio, mentre si gode le vacanze, la conduttrice di Pomeriggio Cinque ha postato uno scatto appena sveglia. Bellissima, sembra che per la Carmelita Nazionale il tempo si sia fermato. I fan hanno particolarmente apprezzato lo scatto, si legge tra i commenti: “Sei più bella così”.

La prossima stagione televisiva

Al momento manca una data ufficiale ma, stando ai rumors – e visto quanto accaduto anche ad altri programmi di casa Mediaset – l’inizio di Pomeriggio Cinque sarà anticipato. Molto probabilmente inizierà lunedì 5 settembre, ma staremo a vedere. Questo cambio di palinsesto è dovuto alle elezioni del 25 settembre.

Per la prossima stagione televisiva, Barbara D’Urso non sarà al timone del programma di Italia Uno, La Pupa e il Secchione e Viceversa. Ma, stando sempre alle indiscrezioni provenienti da Cologno Monzese, la conduttrice partenopea dovrebbe tornare in prima serata con un nuovo show. Staremo a vedere.