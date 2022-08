GF Vip 7, Signorini scatena i social con un indizio musicale: “Il nuovo concorrente…”

Un nuovo indizio, questa volta musicale, svela chi potrebbe essere il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 7: ecco di chi si tratta.

La settimana prossima sarà caldissima sul fronte del Grande Fratello Vip 7. In vista dell’inizio della nuova edizione – previsto per lunedì 19 settembre – Alfonso Signorini, vuole chiudere al più presto l’accordo con i prossimi concorrenti della casa.

Al momento l’unico nome ufficiale è quello di Giovanni Ciacci, ma sono diversi ormai i vip dati per certi dai media, i quali hanno partecipato – e avrebbero superato – il provino. Come sempre, il conduttore, cercherà il giusto mix tra star del piccolo schermo e social.

L’obiettivo è mantenersi sui numeri delle due precedenti edizioni e questo non sarà facile. Staremo a vedere.

La canzone misteriosa

In un post pubblicato sull’account principale di Instagram del Grande Fratello Vip, c’è un altro indizio su uno dei prossimi concorrenti in gara. Si legge: “Vogliamo complicare le cose. Altro vippone, altra ‘traccia’ misteriosa”, nel post si legge: “Dacci il titolo di un brano con cui attraverseresti la porta rossa”. La risposta? Il capolavoro di Renato Zero L’amore sublime. Immediatamente si è scatenato il tam-tam sui social, di chi si sta parlando? Sono diverse le ipotesi in campo: c’è chi ha supposto Wilma Goich, cantante e chi invece cita Charlie Gnocchi, speaker radiofonico, ex inviato di Striscia la Notizia e fratello del comico Gene, dato quasi per certo nel cast del reality. Infine – meno probabile – per qualcuno in realtà si tratterebbe di un indizio per Giorgio Panariello.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Franco Oppini nel cast?

Nelle scorse ore, invece, diversi rumors hanno parlato dell’attore Franco Oppini come prossimo concorrente del Grande Fratello Vip 7. L’ex compagno di Alba Parietti e papà di Francesco – tra i protagonisti del GF Vip 5 – entrerà nella casa più spiata d’Italia? Secondo queste indiscrezioni, Alfonso Signorini vorrebbe fortemente un papà di un ex vip.

Stando a quanto scrive però Novella 2000, il papà di Francescoavrebbe declinato l’offerta: “Poche ore dopo aver lanciato lo scoop sui nostri canali social ,la moglie di Franco Oppini, l’astrologa Ada Alberti che conduce l’oroscopo a Mattino Cinque e Pomeriggio 5, ha smentito la sua partecipazione. “Ha ricevuto la proposta, ma non ha accettato”.