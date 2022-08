Arisa osa sempre di più con i suoi scatti, il topless sfida la censura: “Sei la più bella”

Arisa ha pubblicato una serie di scatti mozzafiato: in uno di questi, la cantante indossa soltanto gli slip. Boom di like per lei.

Lei è una delle cantanti, personaggi tv e star dei social più note ed amate dal grande pubblico. Una vera e propria star della musica e del piccolo schermo nostrano: stiamo parlando di Rosalba Pippa, in arte Arisa.

Dopo la vittoria nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci su Rai Uno, Arisa dal prossimo autunno parteciperà al talent di Amici, ideato e condotto su Canale 5 da Maria De Filippi. Si tratta per lei di un ritorno – dopo due anni – sempre dietro la cattedra di canto.

Ma non è tutto: già perché sono insistenti i rumors che vogliono la cantante lucana come concorrente del prossimo Festival di Sanremo 2023, condotto da Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni. Staremo a vedere.

Gli scatti di Arisa

In una serie di scatti pubblicati sul suo seguitissimo account Instagram ufficiale, Arisa si è mostrata in tutta la sua bellezza. Si tratta di alcune foto scattate dietro le quinte del set del video del brano Tu Mi Perdicion, uscito alcuni giorni fa e già in vetta alle classifiche musicali nostrane. In uno di questi scatti, Arisa si mostra in topless: bellissima e in forma smagliante, la cantante ligure infiamma i social. Tantissimi i commenti dei fan e c’è scrive: “Sei la più bella”.

Arisa e la maternità

Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, Arisa ha parlato della sua vita privata e del suo desiderio di maternità. Ha spiegato la cantante: “Penso sarebbe meglio che affrontassi questa cosa da sola, piuttosto che con un compagno. Perché ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata, avrei un compagno, dei figli”.

Arisa ha poi concluso: “Neanche stare con le donne sarebbe una soluzione, e dire che ho iniziato a battermi per i diritti nel 2010, quando non era di moda. Capita che alcune ragazze mi facciano capire che vorrebbero qualcosa di più, a me però piacciono gli uomini”.