“Tra loro è finita, anzi no”, Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, come stanno davvero le cose? La verità

A quanto pare non sarebbe finita la storia d’amore tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, ma come stanno davvero le cose? Scopriamolo insieme.

Una delle coppie che di certo ha accesso il gossip nostrano in questi mesi. Stiamo parlando della conduttrice Mediaset, Michelle Hunziker e dell’ex gieffino e medico Giovanni Angiolini. I due sono stati paparazzati insieme in vacanza in Sardegna, ma si contano anche fughe d’amore in Svizzera e a Parigi.

Dopo cinque mesi di relazione, però, nei giorni scorsi, Roberto Alessi – direttore di Novella 2000 – ospite di Morning News, condotto su Canale 5 da Simona Branchetti, ha parlato della fine della loro storia d’amore. E pensare che, appena poche settimane fa, Giovanni Angiolini ha conosciuto Aurora Ramazzotti e il suo compagno Goffredo Cenza.

Dunque, tutto finito? Nemmeno per idea. A quanto pare, tra i due, per la gioia dei fan, non sarebbe finita. Anzi la loro storia procederebbe a gonfie vele. Scopriamo le ultime notizie.

Angiolini pronto a trasferirsi a Milano

Stando a quanto scrive DiPiù, tra i due non sarebbe finita: “Si amano come non mai. Giovanni vuole aprire uno studio medico tutto suo anche a Milano, dove già presta alcune consulenze, per stare più spesso accanto a Michelle”. Il settimanale, inoltre, rivela che Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini si sono conosciuti nel 2018: all’epoca, la conduttrice di Striscia la Notizia era sposata con l’imprenditore Tomaso Trussardi, per l’ex gieffino sarebbe rimasto folgorato dalla presentatrice svizzera. Si legge: “Lui aveva perso completamente la testa per lei, ma non voleva in alcun modo interferire con il matrimonio di Michelle. Lui vuole fare le cose sul serio con lei”.