Esonero Stroppa, parla Galliani: le sue parole spiazzano completamente i tifosi

L’allenatore del Monza Giovanni Stroppa è al centro di voci di addio dopo tre sconfitte consecutive: l’AD Adriano Galliani ha chiarito la situazione.

Preoccupazione fra i tifosi biancorossi dopo i tre risultati negativi consecutivi: si parla di esonero per Stroppa. L’amministratore delegato ha espresso la posizione del club.

Inizio shock per il Monza alla prima esperienza in Serie A. I biancorossi hanno perso le prime tre partite contro Torino, Napoli e Udinese segnando due gol e subendone otto.

La società, però, ambisce a qualcosa di importante con il sogno di chiudere il campionato nella top 10: per raggiungere questo traguardo, servirà un cambio di rotta immediato. In questi ultimi mesi, la dirigenza si è mossa molto attivamente sul mercato per rinforzare la rosa regalando a Stroppa giocatori importanti come Cragno, Ranocchia, Pessina, Caprari e Petagna (in totale sono stati 13 i nuovi arrivi).

Intanto, a causa di questa partenza complicata, si parla già di un possibile esonero per l’allenatore brianzolo.

Monza, Galliani si espone sul futuro di Stroppa: parole inequivocabili

Il Monza ha vissuto un’estate da protagonista assoluto sul mercato con innesti di primo livello, ma l’avvio di stagione è stato molto complicato. Il sogno rimane comunque quello di raggiungere la parte sinistra della classifica e le partite a disposizione sono ancora 35, motivo per cui la tifoseria continua ad essere fiduciosa.

L’AD Adriano Galliani ha parlato di mercato al termine del match con l’Udinese: “Inutile dire bugie o mezze verità, vediamo, ma non credo si farà molto”. Il dirigente ha anche commentato la partita esprimendo il proprio rammarico, aggiungendo: “Non meritavamo di perdere. Abbiamo avuto diverse occasioni, bisogna stare tranquilli e sereni”. Il direttore ha poi analizzato la situazione di Giovanni Stroppa.

Alla domanda sull’eventuale conferma dell’allenatore, Galliani ha risposto: “Sì, assolutamente. Non so come mai me lo chiedete dalla prima giornata”.

Parole chiarissime: Stroppa rimarrà l’allenatore del Monza per le prossime partite. I biancorossi affronteranno due match molto difficili contro Roma e Atalanta per poi sfidare un’altra neopromossa, il Lecce.

Secondo diverse indiscrezioni, i biancorossi starebbero comunque monitorando alcuni allenatori liberi nel caso in cui si dovesse arrivare ad un cambio in panchina: i principali candidati sono Roberto De Zerbi e Roberto Donadoni. La situazione, per ora, è calma, ma non si possono escludere ribaltoni: Stroppa avrà bisogno di risultati e buone prestazioni per meritare la conferma alla guida dei biancorossi.