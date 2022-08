Maldini prova a piazzare il colpaccio e chiama Ancelotti: il nome è caldissimo

Paolo Maldini prova a piazzare il colpaccio per il suo Milan e chiama il suo ex allenatore Carlo Ancelotti: il nome è caldissimo.

Il direttore dell’area tecnica rossonera vuole approffittare della situazione confusa che si è creata intorno al fuoriclasse del Real Madrid, i tifosi del Milan ora sognano il grande colpo di mercato.

Dopo un inizio molto complesso legato ai rinnovi di Maldini e Massara e al cambio di proprietà, il calciomercato del Milan sembra essersi ben indirizzato.

I pochissimi giorni che separano i club dal termine delle operazioni in entrata lasciano i tifosi rossoneri comunque preoccupati per il futuro della loro squadra ma in questi anni, i due dirigenti, hanno sempre mostrato ottime capacità decisionali.

Le prossime ore saranno infatti fondamentali per la chiusura del centrocampista tanto atteso per tutta l’estate: il nome in pole position sembra essere quello di Onana del Bordeaux, per lui balla ancora 1 milione circa ma i rossoneri contano di chiudere nel breve.

Oltre al mediano continua anche la corsa per il difensore dove Tanganga e Chalobah sono al momento i più quotati a vestire la maglia del Milan.

A chiudere il calciomercato potrebbe poi essere un super colpo dalla Spagna: Maldini ci pensa e valuta l’ipotesi.

Maldini prova il super colpo, i tifosi sognano: nel mentre da Madrid arrivano buone notizie

Oltre al belga Charles De Ketelaere, il Milan vorrebbe concludere un altro acquisto di alto valore che possa ulteriormente alzare l’entusisasmo dei tifosi.

Il belga ex Brugge è al momento ancora un semi oggetto sconosciuto per i supporter rossoneri che non hanno ancora avuto modo di apprezzarne a pieno il talento, per questo motivo Paolo Maldini starebbe valutando un’importante possibile occasione.

A tornare di moda è il nome di Marco Asensio, lo spagnolo è sempre più fuori dai progetti del Real Madrid ed ora il Diavolo ci pensa.

Asensio è sicuramente un giocatore che attira l’interesse di molti club a cuasa della sua situazione sempre più difficile con il Real: il contratto scadrà tra un anno e l’intenzione delle Merengues sembra essere quella di non prolungarlo pur senza volerlo perdere a zero la prossima estate.

Il Milan resta alla finestra qualora si dovesse aprire un clamoroso spiraglio di mercato sebbene l’alto stipendio percepito dallo spagnolo rende difficile la trattativa; per Asensio il futuro sembra in ogni oca lontano da Madrid e questo tiene alte le speranze dei tifosi rossoneri.