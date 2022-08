Inizia la Kvara mania: l’immagine che arriva direttamente dalla Georgia è incredibile

Il nuovo attaccante del Napoli è il giocatore rivelazione di queste prime due giornate di campionato. Anche in Georgia cominciano ad idolatrarlo.

Ancora una volta De Laurentiis ha fatto il botto, riuscendo a prendere sul mercato un giocatore semi-sconosciuto e facendolo diventare un idolo della tifoseria partenopea.

Stiamo parlando ovviamente di Kvicha Kvaratskhelia calciatore georgiano classe 2001 che il Napoli ha prelevato per circa 10 milioni di euro dalla Dinamo Batumi. Oltre alle due esperienze in Russia, alla Lokomotiv Mosca e al Rubin Kazan, questa è la seconda esperienza fuori dal suo paese per Kvicha, che è cresciuto nelle giovanili della Dinamo Tiblisi e giocato anche al Rustavi.

Sono 10 i gol totali che ha segnato nella sua duplice esperienza nella Premier Liga russa. Tutt’altro impatto ha avuto invece sul Napoli e sul campionato italiano. Durante le prime due partite in Serie A Kvicha ha infatti segnato la bellezza di tre gol e fornito anche uno splendido assist, entrando già di diritto nella storia del club partenopeo come miglior esordiente.

Nella prima partita contro l’Hellas Verona, Kvara ha segnato di testa inserendosi alle spalle di Osimhen e sfruttando il cross dalla destra dell’altro esterno Lozano. Nella stessa partita ha servito una meravigliosa palla in verticale per il gol del 2-3 di Zielinski.

Contro il Monza è riuscito a fare addirittura meglio, segnando al suo esordio al Maradona di Napoli due gol che hanno fatto innamorare il popolo azzurro. Un destro a giro sul secondo palo degno del miglior Insigne ed un sinistro potente e preciso in seguito ad un doppio dribbling in area di rigore. Prima doppietta in azzurro e tifosi in visibilio per un giocatore che vale già almeno cinque volte quanto è stato pagato.

Un’opera d’arte nel suo paese

Le prestazioni del giovane esterno hanno esaltato tantissimo ovviamente anche i connazionali del georgiano. Già nel giro della Nazionale maggiore da tre anni, quando aveva appena compiuto 18 anni, Kvaratskhelia ha già segnato 8 reti in 17 presenze totali con la sua Georgia, score che lo rende il giocatore migliore per rapporto tra gol e partite giocate della storia della sua nazionale.

Kvicha è ora diventato anche protagonista di un’opera d’arte nel suo paese dato che è stato ritratto in un murale dall’artista Elina Miminoshvili ha omaggiato il suo connazionale ritraendolo su un muro nel suo paese con la maglia del Napoli mentre bacia uno stemma raffigurante la bandiera del suo paese.

Un omaggio che tanti tifosi del Napoli hanno apprezzato, condividendo sulle varie pagine di tifosi partenopei l’immagine di questo capolavoro. È già partita la Kvara-mania